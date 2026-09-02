Trump’tan Kim Jong-un’a sürpriz zirve sinyali! Beyaz Saray kapıyı açık bıraktı

ABD ile Kuzey Kore arasında liderler düzeyinde yeni bir temas ihtimali yeniden gündeme geldi. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore’ye yönelik mevcut politikasını sürdüreceğini ve Kim Jong-un ile doğrudan görüşmelere kapıyı açık tuttuğunu açıkladı.

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Güney Kore merkezli Yonhap ajansının olası bir Trump-Kim Jong-un zirvesi için Washington’da hazırlık yapılıp yapılmadığı yönündeki sorusunu yanıtladı. Yetkili, ABD’nin Kuzey Kore politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, Trump’ın Kim Jong-un ile “ön koşulsuz” görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

YENİ ZİRVEYE YEŞİL IŞIK

Trump’ın ilk başkanlık döneminde Kim Jong-un ile üç kez bir araya geldiğini hatırlatan Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu görüşmelerin Kore Yarımadası’nda istikrarın sağlanmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Yeni bir zirve ihtimali, Güney Kore istihbaratının son değerlendirmesinin ardından da güç kazandı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ulusal Meclis’teki istihbarat komitesine verdiği brifingde, Trump ile Kim Jong-un arasındaki olası bir görüşmenin her an gerçekleşebilecek bir senaryo olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

TRUMP TARİH VERMİŞTİ

Trump da 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Kim Jong-un ile ilişkisine dikkat çekmiş ve Kuzey Kore lideriyle “iyi anlaştığını” söylemişti. ABD Başkanı, Kim ile bu yılın sonlarına doğru yeniden görüşebileceğini belirtmişti.

Beyaz Saray’ın son açıklaması, Trump’ın bu sözlerinin ardından Washington-Pyongyang hattında yeni bir liderler zirvesi ihtimalinin masada tutulduğunu ortaya koydu.