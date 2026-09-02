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Kremlin'den Almanya'ya tepki: Yanıtsız kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Almanya'nın Bonn Başkonsolosluğu'nu kapatma kararına Moskova'nın yanıt vereceğini açıkladı.

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Kremlin'den Almanya'ya tepki: Yanıtsız kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Almanya'nın Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğu'nu kapatma kararına Moskova'nın karşılık vereceğini bildirdi. Gruşko, Almanya'nın bu adımının ardından gerekli yanıtın verileceğini belirtti.

ALMANYA'DAN RUS KONSOLOSLUĞUNA KAPATMA KARARI

Almanya hükümeti, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA'nın Ukrayna uçağının yakınında bulunmasının ardından Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu'nun 18 Eylül itibarıyla kapatılacağını duyurmuştu. Ayrıca Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedileceği ve Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılacağı açıklanmıştı.

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RUSYA'DAN ODESSA'YA SALDIRI

Bu arada Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi. Ukraynalı yetkililer, saldırıda altyapının hedef alındığını ve hasar meydana geldiğini bildirdi. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ukrayna yönetimi, saldırıyı kınayarak sivil altyapıya yönelik saldırıların devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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