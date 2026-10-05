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Komşularda orman yangını: Bulgaristan'da başladı Yunanistan'a sıçradı

Bulgaristan'da başlayan orman yangınının Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ne geçtiği belirtildi. Yangın, Meriç Bölgesi'ndeki Sofulu ilçesi yakınlarına kadar ulaştı ve Ruşenler Köyü'ne yaklaştı.

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Komşularda orman yangını: Bulgaristan'da başladı Yunanistan'a sıçradı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'a komşu Bulgaristan'da başlayan orman yangını Yunanistan'a sıçradı. Yangın, Meriç Bölgesi'ndeki Sofulu ilçesi yakınlarına kadar ulaştı. Kontrol altına alınamayan yangın, Ruşenler Köyü'ne kadar yaklaştı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

YANGIN MERİÇ BÖLGESİ'NE SIÇRADI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'a komşu Bulgaristan'da başlayan orman yangını Yunanistan'a sıçradı. Yangının Meriç Bölgesi'ne geçtiği belirtildi. Yunanistan'da yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

SOFULU İLÇESİ YAKINLARINA ULAŞTI

Yangın, Meriç Bölgesi'ndeki Sofulu ilçesi yakınlarına kadar ulaştı. Kontrol altına alınamayan yangın, Ruşenler Köyü'ne kadar yaklaştı. Yangının seyri, bölgedeki yerleşim yerleri için risk oluşturuyor.

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İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bulgaristan Yunanistan Orman Yangını
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