Köle kız çocuğu davasındaki IŞİD’li Türkiye üzerinden Suriye’ye geçti! Avustralya bu davayı konuşuyor

Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, IŞİD bağlantılı olduğu öne sürülen bir yapının Suriye–Türkiye–Avustralya hattındaki hareketlerini yeniden gündeme taşıdı. 31 yaşındaki Zeynep Ahmed havalimanında yakalanmasının ardından, terör örgütüyle bağlantılı faaliyetler yürütmek, insan kaçakçılığı ve zorla alıkoyma suçlamalarıyla hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre olaylar, 2017 yılında Suriye’de IŞİD’in etkin olduğu Suriye'de başladı. İddialara göre Ahmed’in babası Mohammed, çatışma ortamında 15 yaşındaki bir kızı 10 bin dolar karşılığı satın aldı ve bu kişi uzun süre aile içinde zorla tutuldu. Savcılık, bu sürecin IŞİD kontrolündeki bölgelerde gerçekleştiğini ve yapının fiilen örgütün sosyal düzeni içinde işlediğini öne sürdü.

KOCASI TÜRKİYE'YE KAÇMIŞ

Dosyada yer alan ifadelerde, mağdurun 16 ay boyunca sistematik şiddete, cinsel saldırılara ve ağır kötü muameleye maruz bırakıldığı iddia edildi. Genç kızın bu süreçte defalarca yer değiştirdiği ve farklı kişilere “devredildiği” ifade edilirken, Ahmed'in kocası Davut tarafından defalarca tecavüze uğradığı ve sürüklenerek merdivenlerden yuvarlandığı öne sürüldü. Davut'un olayların ardından Türkiye'ye kaçtığı, buradan da Suriye'ye giderek yeniden IŞİD'e katıldığı belirtildi. Bu hareket, dosyada “kaçış ve yeniden katılım ağı” olarak değerlendirilirken savcılık, bu zincirin örgütün sınır ötesi hareket kabiliyeti açısından kritik olduğunu açıkladı.

ÖRGÜTLE YAKIN İLİŞKİ

Savcılık, Zeynep Ahmed’in doğrudan şiddet uyguladığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını ancak örgüt ideolojisiyle iç içe bir yaşam sürdüğünü, IŞİD mensuplarıyla evlilikler yaptığını ve örgüt içi ilişkiler ağına dahil olduğunu ileri sürdü.

Mağdur kızın ifadesine göre, yaşanan şiddet ve istismar süreci boyunca evde bulunan kişilerin sürecin farkında olduğu belirtildi. Bu ifade, davanın en ağır delilleri arasında yer aldı.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Polis dedektifleri ise Ahmed ailesinin yalnızca bireysel bir suç ağı değil, aynı zamand örgütsel bir yapının parçası olduğunu savunarak sanığın kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı.

Zeynep Ahmed tarafı ise tüm suçlamaları reddederken, mahkeme sürecinde örgüt bağlantıları ve savaş bölgesindeki faaliyetlere ilişkin iddiaların detaylı şekilde incelenmeye devam ettiği belirtildi. Kefalet kararının Cuma günü açıklanması bekleniyor.