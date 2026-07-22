Kavurucu sıcaklara karşı insan buzdolabı icat ettiler: Anında serinletiyor

Japon soğutma şirketi SDRS, Tokyo başta olmak üzere ülke genelinde bastıran kavurucu sıcaklarla mücadele etmek için 'Do Hiemon Box' adını verdiği kişisel soğutma kabinini piyasaya sürdü. Yaklaşık 9 bin 200 dolar fiyatla satılan cihaz, 15 derece iç sıcaklığıyla çalışanların vücut ısısını 10 dakikada düşürmeyi hedefliyor.

Japonya merkezli soğutma şirketi SDRS, aşırı sıcaklarla mücadele etmek amacıyla "Do Hiemon Box" adını verdiği kişisel soğutma kabinini geliştirdi. "İnsan buzdolabı" olarak adlandırılan yenilikçi cihaz, içine girenlerin hızlıca serinlemesini sağlıyor.

Sıcak çarpması vakalarının hızla arttığı Japonya'da, 15 Temmuz gününde sadece Tokyo kentinde 48 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu tehlikeli süreç karşısında geliştirilen kabin, sıcak bitkinliğini kısa sürede hafifletmeyi amaçlıyor.

10 DAKİKADA VÜCUT ISISINI DÜŞÜRÜYOR

Metalik yapılı ve şeffaf cam kapılı olarak tasarlanan kabinin içinde dahili koltuk yer alıyor. Kabine giren kişinin baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine 5 derece sıcaklığında doğrudan soğuk hava üfleniyor.

Üretici firma SDRS yetkilileri, kabinde geçirilecek 10 dakikalık sürenin vücut sıcaklığını hızla düşürdüğünü vurguluyor. Cihaz içindeki hava sıcaklığı ise sürekli olarak 15 derece seviyesinde sabit tutuluyor.

YARI YARIYA DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ

Toplam 3 farklı soğutma moduna sahip olan cihaz, aşırı soğumayı engellemek için 20 dakika sonunda otomatik olarak kapanıyor. Taşınabilir yapısıyla dikkat çeken kabin, standart bir mobil klimaya kıyasla yüzde 50 daha az enerji harcıyor.

Sora News tarafından aktarılan bilgilere göre yerel yönetimler, aşırı sıcak günlerde halkı bu kabinleri ücretsiz kullanmaya davet ediyor. Yaklaşık 9 bin 200 dolar fiyatla satılan cihazın ilerleyen dönemde bireysel kullanıcılar için de piyasaya sürülmesi planlanıyor.