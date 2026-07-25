Kabine değişikliği krizi: Bakanlık teklifini son anda reddetti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ülke yönetimi için kabinesini kuramak için tüm hazırlıkları bitirmişti ki Ulaştırma Bakanlığı teklifinin son anda reddetmesiyle durum krize dönüştü.

İddiaya göre, Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder'in görevden alınması planlanırken, yerine getirilmesi öngörülen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) siyasetçisi Fritz Güntzler, bakanlık teklifini kabul etmedi.

Yaşanan gelişme hükümet içinde tartışmalara neden olurken, koalisyonun küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, sürecin kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Söder, "Her şey yoluna girecek. Hükümet görevini sürdürüyor. Gelecek hafta bu süreç tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Araştırma Bakanı Dorothee Bär de hükümetin istikrarlı olduğunu savunarak, dışarıdan bakıldığında durumun olduğundan daha dramatik göründüğünü belirtti. Bär, Başbakan Merz'in açıkladığı takvim doğrultusunda sorunun önümüzdeki günlerde çözüleceğini ifade etti.

Öte yandan, kabine değişikliğinin beklenenden daha sancılı ilerlemesi nedeniyle Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) içinde Başbakan Friedrich Merz'e yönelik eleştirilerin arttığı belirtiliyor.