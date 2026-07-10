İsrail ABD'yi uyardı! Trump'a yönelik yeni suikast planı iddiası

Amerikan basınında yer alan dikkat çekici bir iddiaya göre, İsrail yönetimi İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı üzerinde çalıştığına ilişkin elde ettiği istihbaratı Washington ile paylaştı. İddia, Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberle gündeme geldi.

Haberde, İsrailli yetkililerin ellerindeki istihbaratı ABD makamlarına ilettiği belirtilirken, söz konusu bilginin hangi tarihte ve hangi diplomatik ya da istihbarat kanalı aracılığıyla paylaşıldığına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi. Kaynaklar, yalnızca İran'ın Trump'ı hedef alan yeni bir plan hazırladığı yönündeki değerlendirmenin ABD tarafına aktarıldığını ifade etti.

İRAN SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Wall Street Journal'ın ulaştığı İsrail'in Washington Büyükelçiliği, iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetti. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ise gazetenin konuya ilişkin yönelttiği sorulara yanıt vermedi.

HAMANEY'İN CENAZESİNDE HEDEF GÖSTERİLDİ

Haberde ayrıca, ABD'nin 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi düzenlediği operasyonla öldürmesinin ardından Tahran yönetiminin Trump'a yönelik misilleme söylemlerini kamuoyu önünde sık sık dile getirdiği öne sürüldü. Gazete, bu söylemlerin uzun süredir Washington'ın güvenlik değerlendirmelerinde de dikkate alındığını aktardı.

WSJ'nin haberinde dikkat çekilen bir başka nokta ise, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği belirtilen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleriydi. Habere göre, söz konusu törenlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümünü isteyen slogan ve çağrıların öne çıktığı ifade edildi.

DOĞRULAMA GELMEDİ

Öte yandan, İsrail'in paylaştığı ileri sürülen istihbaratın güvenilirliği, içeriği veya ABD yönetiminin bu bilgi doğrultusunda herhangi bir ek güvenlik önlemi alıp almadığı konusunda resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. Haberde yer alan bilgiler, Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklarına dayandırılırken, taraflar iddiaları doğrulayan resmi bir değerlendirmede bulunmadı. (AA)