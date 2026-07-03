ABD basınından flaş iddia: Washington İsrail'e karşı İran'a istihbarat verdi

ABD merkezli The New York Times'ın mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı bir habere göre, ABD yönetimi, İran ile geçici bir barış anlaşması için yürütülen hassas müzakereler sırasında, İsrail'in Tahran'ın müzakere heyetindeki iki üst düzey yetkiliye suikast düzenlemeyi planlamış olabileceğinden endişe duydu. Amerikalı yetkililerin, bu endişelerini müzakerelerin aksamaması için diplomatik kanalları devreye sokarak harekete geçtikleri belirtildi.

ABD'DEN İSRAİL'İN SUİKAST PLANI ENDİŞESİ

Mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, Washington yönetimi, Nisan ayında başlayan hassas ateşkes müzakereleri sırasında İsrail'in İran'ın müzakere heyetindeki iki önemli ismi hedef alabileceğinden endişe etti. Amerikalı yetkililer, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik olası saldırılardan endişe duydu.

İRAN'A İSTİHBARAT VERİLDİ

Kaynaklara göre, ABD, olası bir İsrail suikast girişiminin müzakereleri rayından çıkaracağı endişesiyle bölge ülkelerinden İran'ı, İsrail'in bu iki yetkiliyi hedef alabileceği konusunda uyarmasını istedi. Bu adımın, görüşmelerin devamını sağlamak ve taraflar arasındaki kırılgan barış sürecini korumak amacıyla atıldığı belirtildi.