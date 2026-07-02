BMGK'da ABD ile İran arasında sert gerilim: "Burası Tahran değil!"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Bahreyn'in talebi üzerine Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüşmek üzere acil toplandı. Oturumda, ABD ile İran temsilcileri arasında karşılıklı suçlamaların öne çıktığı sert bir tartışma yaşandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'ın Körfez bölgesindeki eylemlerini eleştirerek, Tahran yönetiminin ABD'ye karşılık sivil altyapıları hedef aldığını öne sürdü.

Waltz, "Bugün burada olmamızın nedeni, diplomatik başarılara ve anlaşmalara rağmen İran'ın hâlâ dünyaya temel nezaket ve saygıyı göstermemesidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın BM Güvenlik Konseyi'ne, komşu ülkelere ve diplomasiye meydan okuduğunu savunan Waltz, uluslararası toplumun İran'ın dünya ekonomisini rehin almasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

İRAN: DIŞ MÜDAHALE MUTABAKATI BALTALAR

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ise ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik teknik görüşmeler sürerken BMGK'nın bu toplantıyı düzenlemesinin süreci olumsuz etkileyebileceğini savundu.

ABD'yi dezenformasyon yapmakla suçlayan İrevani, Washington'un İsrail ile birlikte diplomasiye zarar verdiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin mutabakat kapsamında İran'ın yönetiminde olduğunu belirten İrevani, "Herhangi bir dış müdahale veya paralel bir düzenleme kurma girişimi mutabakat zaptını ihlal eder, uygulanmasını baltalar, ticari denizciliğin normale dönmesini geciktirir ve bölgesel gerilimi artırır." dedi.

ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını da eleştiren İrevani, "ABD'nin bölgemizde kıyısı yok. Bu onların suları değil, onların bölgesi değil." ifadelerini kullandı.

WALTZ: BURASI TAHRAN DEĞİL

İrevani'nin açıklamalarına ikinci kez söz alarak yanıt veren Waltz, İran temsilcisinin Konsey'in toplanmasını eleştirmesine tepki gösterdi.

"Burası Tahran değil, burası ABD, burası BM Güvenlik Konseyi. Bu organı susturamazsınız." diyen Waltz, İran yönetiminin uluslararası platformlarda hesap vermesi gerektiğini savundu.

İRAN'DAN ABD'YE KARŞI SORU

İrevani de yeniden söz alarak ABD'nin İran limanlarına yönelik uygulamalarını eleştirdi.

ABD temsilcisine, "Deniz ablukası toplu cezalandırma değil midir? İran'la savaş halindeydiniz. Uluslararası gemilerin İran limanlarına ulaşmasını neden engellediniz?" sorularını yönelten İrevani, ABD kamuoyunda da Trump yönetiminin İran politikasına yönelik eleştirilerin bulunduğunu ileri sürdü.

BMGK'daki oturum, tarafların karşılıklı suçlamalarıyla sona ererken, Hürmüz Boğazı ve mutabakatın uygulanmasına ilişkin gerilimin diplomatik zeminde de sürdüğü görüldü. (AA)