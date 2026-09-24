İspanya’da Türk çete savaşı! Çingene Ümit yüzünden vuruldu

İspanya’nın Malaga kentinde Türkiye’deki geçmiş çete çatışmalarıyla adı gündeme gelen Ümit Yalçın, Muelle Uno’daki lüks bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. “Çingene Ümit” lakabıyla tanınan Yalçın, yüzüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken saldırganlar liman bölgesinden kaçtı. İspanyol polisi, olayın arkasında bir hesaplaşma ihtimali üzerinde durdu.

AĞIR YARALANDI

Olay, Malaga’nın en hareketli turistik noktalarından Muelle Uno’da, Lounge Bar Plaza adlı restoranın açık terasında yaşandı. İspanyol basınına göre 47 yaşındaki Yalçın, birkaç gün önce bölgede bir otele yerleşmişti. Salı gecesi saat 22.30 sıralarında ikisi kadın üç arkadaşıyla birlikte lüks otomobiliyle alışveriş merkezine gelen Yalçın, aracını kapalı otoparka bıraktıktan sonra arkadaşlarıyla restorana geçti.

Yalçın ve beraberindekiler yemek yediği sırada iki saldırgan merdivenlerden koşarak terasa çıktı. Saldırganlar, hedef aldıkları Yalçın’a peş peşe ateş açtı. Yüzünden ağır yaralanan Yalçın kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Restoran çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından Yalçın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İspanyol basını, başlangıçta hayati tehlikesinin bulunduğunu, daha sonra sağlık durumunun stabil hale getirildiğini aktardı.

POLİS KAÇIŞ GÜZERGAHINI HAVADAN TAKİP ETTİ

Saldırının ardından Malaga polisi geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların yüzlerini gizlemeden restorana girdiklerini ve ateş açtıktan sonra liman rıhtımı yönünde kaçtıklarını belirledi.

Şüphelilerin daha sonra Malaga Parkı çevresindeki ağaçlık alana yöneldiği değerlendirildi. Limanın üst bölümündeki otopark çıkışları ile çevredeki cadde kameraları incelemeye alınırken, kaçış güzergahının havadan kontrol edilmesi için polis helikopterleri de kullanıldı. Ancak saldırganlara ulaşılamadı.

İspanyol basınında olay, uyuşturucu bağlantılı olası bir hesaplaşma olarak değerlendirildi. Málaga Hoy, saldırının arkasında yeni bir “narco hesaplaşması” ihtimalinin araştırıldığını yazdı.

BEŞ GÜN ÖNCEKİ CİNAYET DE SORUŞTURMADA

Polisin üzerinde durduğu ihtimallerden biri de saldırının birkaç gün önce Malaga çevresinde yaşanan başka bir cinayetle bağlantılı olması oldu.

İddiaya göre Yalçın’ın vurulduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede bir genç, üç kiralık katil tarafından öldürüldü. İsveç’ten geldikleri belirtilen üç şüphelinin, her gün aynı saatte kafede sigara içen genci rakip çete üyesi zannederek hedef aldığı öne sürüldü.

Şüphelilerin, genci kıyafetinin renginden dolayı rakip gruba mensup sandıkları ve sırtındaki çantada silah bulunduğunu düşündükleri iddia edildi. Bu olayın ardından polis, asıl hedefin Yalçın olup olmadığını ve iki saldırı arasında doğrudan bir bağlantı bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.

TÜRKİYE'DEKİ KANLI GEÇMİŞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Saldırının ardından gözler yeniden Ümit Yalçın’ın Türkiye’deki geçmişine çevrildi.

Fenerbahçe tribünleriyle bağlantılı olduğu ve Genç Fenerbahçeliler grubunun kurucuları arasında yer aldığı belirtilen Yalçın, yıllardır “Çingene Ümit” lakabıyla tanınıyor.

Yalçın’ın adı özellikle 2016’dan itibaren Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu hattında uyuşturucu ticareti nedeniyle yaşanan silahlı çatışmalarla gündeme geldi.

2016’da Yalçın’ın hedef olduğu silahlı saldırıda yanında bulunan Orhan Korkmaz’ın kendisini korumak için önüne geçtiği ve bu şekilde Yalçın’ın hayatını kurtardığı aktarıldı. Sonrasında saldırıyı gerçekleştiren U.L.’nin Yalçın’ın adamları tarafından öldürüldüğü, bunun da iki grup arasında uzun süren bir kan davasının başlangıcı olduğu öne sürüldü. Bu süreçte Yalçın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KORKMAZ AİLESİ CİNAYETLERİ

28 Mayıs 2017’de, Yalçın’ı ilk saldırıda koruyan Orhan Korkmaz’ın kardeşi Barış Korkmaz da silahlı saldırıda öldürüldü.

Dönemin soruşturma kayıtlarına yansıyan iddialara göre Barış Korkmaz, ağabeyinin öldürülmesiyle ilgili olarak bazı kişileri suçladı ve “Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ümit Yalçın’dır” şeklinde çevresine mesaj verdi. Kısa süre sonra silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü dönemde Yalçın’a yönelik çeşitli suçlamalar da gündeme geldi.

2019'DA BÜYÜK OPERASYON

Yalçın’ın adı 18 Nisan 2019’da düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonuyla yeniden gündeme geldi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevinde bulunan Yalçın’ın yönettiği öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmanın dört cinayet, üç cinayete teşebbüs ve Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ile Zeytinburnu hattındaki uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 44’ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, çelik yelek ve uyuşturucu ele geçirildi. Polis tarafından “zehirli mermi” olarak tanımlanan bazı mühimmatların da ele geçirilen malzemeler arasında bulunduğu bildirildi.

2021'DE YENİ ÇATIŞMA HAZIRLIĞI

Kasım 2021’de ise emniyet birimleri, cezaevindeki Yalçın’ın grubu ile yurt dışına kaçtığı öne sürülen “Max” lakaplı Mehmet Sabri Şirin’in grubu arasında yeni bir çatışma hazırlığı yapıldığını değerlendirdi.

Yalçın’ın grubu “Çingeneler”, Şirin’in grubu ise “Şirinler” olarak anılıyordu. İki yapı arasında uyuşturucu pazarındaki hakimiyet mücadelesi nedeniyle yeni sokak çatışmaları yaşanabileceği değerlendirilirken operasyon düzenlendi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

600 KİLO KOKAİN İDDİASI

Yalçın’ın adı 2024’te yurt dışına çıkmasının ardından 2025 yılında bu kez Güney Amerika’dan Avrupa’ya taşındığı ve kaybolduğu öne sürülen yaklaşık 600 kilogram kokain iddiasıyla gündeme geldi.

İddiaya göre Güney Amerika’dan İspanya’daki limanlara sokulmak istenen yaklaşık 600 kilogram kokainin yerini öğrenmek ve uyuşturucudan elde edilen milyonlarca avroya el koymak isteyen uluslararası bir suç grubu, Yalçın’ı kaçırdı.

Yalçın’ın günlerce rehin tutulduğu ve işkence gördüğü, ardından cebine bir itiraf mektubu konularak polis tarafından bulunabileceği bir noktaya yaralı şekilde bırakıldığı öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından İspanya’daki uyuşturucu trafiği üzerinden farklı gruplar arasındaki çatışmanın yeni bir boyut kazandığı ileri sürüldü.

MALAGA'DAKİ ESKİ CİNAYET YENİDEN DOSYADA

Yalçın’ın daha sonra “Şirinler”, “Casperlar” ve “Çirkinler” olarak anılan gruplarla bir intikam ittifakı kurduğu da iddialar arasında yer aldı.

Bu gelişmenin ardından gözler yeniden İspanya’da yaşanan bir başka suikasta çevrildi. Daltonlar suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, Ağustos 2025’te İspanya’da silahlı saldırıda öldürüldü. Koçer’in öldürülmesiyle ilgili Türk basınında farklı suç grupları arasındaki hesaplaşmaya ilişkin iddialar yayıldı.

Şimdi Malaga’daki son saldırının soruşturulmasıyla birlikte, Türkiye’de yıllar önce başlayan ve farklı suç grupları arasındaki çatışmalarla anılan dosyaların İspanya ayağı yeniden mercek altına alınmış durumda.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin kimliğini belirlemek ve saldırının arkasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.