Almanya'da kanlı mafya hesaplaşması! Bir Türk vatandaşının da öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Almanya'nın Hamburg kentinde 1 Eylül gecesi meydana gelen silahlı saldırının ardından soruşturma derinleşiyor. St. Pauli semtindeki Lagerstraße'de bulunan bir sanayi bölgesinde art arda silah seslerinin duyulması üzerine polis alarma geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, otoparkta ağır yaralı halde buldukları 47 yaşındaki bir Türk vatandaşını kurtarmaya çalıştı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Binadaki aramada ise başından vurulmuş 33 yaşındaki başka bir erkeğin cansız bedeni bulundu. 48 yaşındaki bir Türk vatandaşı da başından yaralandı ve kendi imkanlarıyla Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Saldırının ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. NDR'nin ulaştığı görüntülerde, olay öncesinde 8 ila 10 kişilik bir grubun kısmen yüzlerini gizleyerek sanayi bölgesindeki avluya geldiği görüldü. Şüphelilerin kısa süre sonra bölgede dağıldığı, ardından silahlı çatışmanın yaşandığı belirtildi. Çatışmanın tamamı kamera açısı nedeniyle kayda girmese de grubun olay sırasında koşarak hareket ettiği görüntülere yansıdı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, saldırganların olay sonrasında bölgeden uzaklaşması üzerine geniş çaplı bir operasyon başlattı. Gece boyunca çok sayıda devriye ekibi ve insansız hava aracı kullanılırken, olay yerine federal polis ekipleri de sevk edildi. Binada başka silahlı kişilerin bulunabileceği ihtimali nedeniyle ilk saatlerde kurtarma ekiplerinin dahi bölgeye girişinde temkinli davranıldı. Şu ana kadar saldırıyla bağlantılı olduğu açıklanan bir şüpheli yakalanmadı.

MAFYA HESAPLAŞMASI ŞÜPHESİ

Soruşturmanın en dikkat çeken boyutlarından biri ise saldırının rastgele gerçekleşmediği ihtimali. Hamburg polisi ve savcılığı, kurbanlarla saldırganlar arasında önceden bir bağlantı bulunabileceği üzerinde duruyor. Savcılık, olayın “suç çevrelerindeki olası bir anlaşmazlık” ile bağlantılı olduğuna işaret ederken, Organize Suçlarla Mücadele birimleri de soruşturmaya dahil edildi. Bu nedenle olayın bir mafya hesaplaşması olup olmadığı araştırılıyor.

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE SALDIRI YAŞANDI

Soruşturmayı daha da dikkat çekici hale getiren bir başka ayrıntı ise aynı sanayi bölgesinin daha önce de hedef alınmış olması. Haziran ayının sonunda eski mezbaha alanındaki iş merkezine el bombası atılmış ve patlama nedeniyle bina ile bazı araçlarda hasar meydana gelmişti. Polis, bu olay ile son saldırı arasında bağlantı bulunup bulunmadığını da araştırıyor.

Olay yerinde silah ve mühimmatın yanı sıra çeşitli araçlar da incelemeye alınırken, kriminal ekipler saldırının nasıl gerçekleştirildiğini ve kaç kişinin doğrudan çatışmaya katıldığını belirlemeye çalışıyor. Yetkililer, saldırının kesin nedeni ve taraflar arasındaki ilişkinin henüz netleşmediğini vurguladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hamburg'daki soruşturma sürerken polis, saldırının arkasındaki kişilerin kimliklerini belirlemek ve olaydan sonra kaçış güzergahlarını ortaya çıkarmak için güvenlik kameraları, araç kayıtları ve olay yerindeki kriminal delilleri incelemeye devam ediyor.