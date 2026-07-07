İran'dan Trump'a uyarı: Saygılı konuş ateşkes için yalvardın

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Bakır Zolgadr, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelere ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Zolgadr, "Köksüz bir milletin lideri olan sen, geçmişte de İran'ın bin yıllık medeniyetini yok etmekle ilgili benzer sözler söyledin. İranlılar tehdit diline cevap vermez. İran halkıyla saygıyla konuş, yoksa başka bir dille cevap veririz" dedi.

İRAN'DAN TRUMP'A SERT YANIT

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Bakır Zolgadr, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdit içeren açıklamalarına cevap verdi. Zolgadr, yaptığı açıklamada İran'ın tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.

ZOLGADR'IN AÇIKLAMASI

Zolgadr, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"91 milyon İranlıyı tehdit eden ABD Başkanı'na şunu söylüyorum: Köksüz bir milletin lideri olan sen, geçmişte de İran'ın bin yıllık medeniyetini yok etmekle ilgili benzer sözler söyledin. Sonuç senin için yenilgi, umutsuzluk ve müzakere ile ateşkes için yalvarmak oldu. İranlılar tehdit diline cevap vermez. İran halkıyla saygıyla konuş, yoksa başka bir dille cevap veririz."



NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve İran'ı tehdit eden ifadeler kullanmıştı. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini ve gerekirse askeri seçenekleri kullanabileceğini belirtmişti.