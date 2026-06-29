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Halk TV Dünya İran’dan dünya gündemini sarsan iddia! Dondurulan 6 milyar dolar serbest kalıyor

İran’dan dünya gündemini sarsan iddia! Dondurulan 6 milyar dolar serbest kalıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'da bloke edilen İran'a ait 6 milyar dolarlık fonun serbest bırakılacağını açıkladı. ABD ve Katar'dan ise henüz doğrulama gelmedi.

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İran’dan dünya gündemini sarsan iddia! Dondurulan 6 milyar dolar serbest kalıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar'da tutulan İran'a ait dondurulmuş mali kaynakların bir bölümünün yakında ülkeye aktarılacağını açıkladı. Devlet haber ajansı IRNA'ya konuşan Pezeşkiyan, Katar'da bulunan toplam 12 milyar dolarlık İran varlığının 6 milyar dolarlık kısmının serbest bırakılması konusunda planlama yapıldığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen geçici uzlaşmayı da olumlu değerlendirerek, söz konusu gelişmenin "İran halkı adına önemli bir kazanım" olduğunu ifade etti. Ancak fonların hangi takvim doğrultusunda serbest bırakılacağı ya da transferin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

WASHINGTON'DAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Tahran'ın açıklamalarına karşın ABD cephesinden farklı mesajlar geldi. Amerikalı yetkililer, şu ana kadar İran'a ait dondurulmuş herhangi bir finansal kaynağın serbest bırakılmadığını belirtti.

Müzakerelerde arabulucu ülkeler arasında yer alan ve İran'a ait fonların tutulduğu Katar da, Pezeşkiyan'ın sözünü ettiği transferi doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı.

ZORLU MÜZAKERE SÜRECİNİN ORTASINDA GELDİ

İran’dan dünya gündemini sarsan iddia! Dondurulan 6 milyar dolar serbest kalıyor - Resim : 2

Pezeşkiyan'ın açıklaması, Washington ile Tahran arasında yürütülen görüşmelerin hassas bir döneme girdiği sırada yapıldı. Hafta sonu Basra Körfezi'nde yaşanan saldırılar nedeniyle müzakere sürecinin zorlaştığı değerlendirilirken, İran liderinin açıklaması dikkatleri yeniden dondurulmuş varlıklara çevirdi.

Siyasi analistler, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açıklamasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda iç kamuoyuna yönelik güçlü bir siyasi mesaj taşıdığı görüşünde. Uzmanlara göre Tahran yönetimi, ABD ile varılan geçici uzlaşmayı kamuoyunda meşrulaştırmak ve ekonomik kazanımlarını öne çıkarmak amacıyla bu açıklamayı gündeme taşıdı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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