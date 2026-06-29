Son Dakika | İran Trump'ın tarih bile verdiği görüşmeyi yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada "İran bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek!" açıklamasını yaptı.

İRAN GÖRÜŞME İDDİASINI REDDETTİ

Ancak İran cephesinden gelen açıklamalar bu iddiayı doğrulamadı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bu hafta için herhangi bir teknik görüşme planlanmadığını vurguladı. Garibabadi, “Çalışma gruplarının teknik toplantıları bu hafta için planlanmamıştır” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, Katar ile diplomatik istişarelerin sürdüğünü, ancak yakın zamanda imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde ABD’nin taahhütlerinin uygulanmasının takibine odaklanıldığını aktardı. Sürece ilişkin teknik görüşmelerin ise ancak gerekli şartlar sağlandıktan, tarih ve yer üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Görüşmelerin arabulucu ülkeler üzerinden yürütülen temaslarla şekillendiği de ifade edildi.

Tüm bu gelişmeler, Washington ile Tahran arasında yürütülen dolaylı temasların sürdüğü ancak net bir takvime bağlanmış resmi bir teknik görüşme sürecinin henüz oluşmadığına işaret etti. Taraflardan gelen farklı açıklamalar ise diplomatik sürecin seyrine ilişkin belirsizliği artırıyor.