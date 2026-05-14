İran'dan BAE'ye yönelik zehir zemberek açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun savaş sırasında BAE'yi ziyaret ettiğine dair iddiaları değerlendirdi.

ARAKÇİ: "İRAN GÜVENLİK BİRİMLERİ UZUN ZAMAN ÖNCE İLETMİŞTİ"

Arakçi, "Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu. İranlı Bakan, "İran halkı ile düşmanlığın 'akılsızca bir kumar' olduğunu söyleyen Arakçi, 'Bunu yapmak için İsrail ile gizli iş birliği: affedilemez. İsrail ile iş birliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek' ifadelerini kullandı.

ZİYARET İDDİALARI VE YALANLAMALAR

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun BAE'yi gizlice ziyaret ettiği ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü aktarılmıştı. Ancak BAE yönetimi, Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

AXIOS: "İSRAİL-BAE ASKERİ İŞBİRLİĞİ ÜST DÜZEYE ÇIKTI"

ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan'da, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazdı. Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirdi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ DİPLOMATLARI DOĞRULADI

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta, İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğruladı. Huckabee'nin bu açıklaması, iddiaların resmi bir kaynak tarafından teyit edilmesi olarak yorumlandı.

(AA)