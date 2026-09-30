İran'da kadınlar ellerinde kalaşnikofla işgal hazırlığı yaptı: Dünyayı şaşırtan görüntüler servis edildi

İran’da devlet destekli “Janfada” (İran için fedakârlık) kampanyası kapsamında kadınlara yönelik askeri eğitimlerin kapsamı genişletildi. İran devlet medyası tarafından paylaşılan görüntülerde kadınların taarruz tüfekleriyle eğitim aldığı ve askeri tatbikatlara katıldığı görüldü.

Son olarak İran merkezli Tasnim haber ajansı, 29 Eylül’de “Janfada” kadın ekibinin ilk uzmanlık eğitim programının düzenlendiğini duyurdu. Bir askeri kampta gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara askeri becerilerin yanı sıra acil durum müdahalesi, gerilla savaşı, hayatta kalma ve zorlu koşullara hazırlık eğitimi verildiği belirtildi.

NİSAN AYINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

İran’da bu görüntüler ilk kez Nisan ayında uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmişti. O dönemde devlet medyası ve Devrim Muhafızları’na (IRGC) yakın yayın organları, farklı kentlerde silah taşıyan kadınların görüntülerini “Kadınların Cihadı” olarak nitelendirmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kadınların kalaşnikof tipi tüfeklerle yürüdüğü, bazı görüntülerde ise makineli tüfeklerle donatılmış zırhlı araçların çevresinde yer aldığı görülüyordu. Görüntülerin Rasht, Tahran, Meşhed, Kum, Buşehr ve Kazvin gibi kentlerde kaydedildiği öne sürülmüştü.

YAPAY ZEKA TARTIŞMASI

Bazı görüntüler ise sosyal medyada yapay zeka veya dijital manipülasyon şüphesiyle tartışılmıştı. Kullanıcılar ve bazı araştırmacılar, görüntülerdeki görsel tutarsızlıkların videoların bir bölümünün yapay olarak oluşturulmuş ya da değiştirilmiş olabileceğine işaret ettiğini savunmuştu. İran makamları ise görüntülerin sahte olduğunu kabul etmemişti.

SEFERBERLİK KAMPANYASI BÜYÜTÜLDÜ

İran’ın son haftalarda yürüttüğü Janfada kampanyası, kadınların silahlı eğitiminden çok daha geniş bir sivil seferberlik programına dönüştü.

18 Eylül’de Tahran’da düzenlenen devlet destekli gösteride yüzlerce katılımcı askeri tarzda yürüyüş gerçekleştirdi. Kadınlar da tüfeklerle gösteriye katılırken, Devrim Muhafızları'na bağlı Besic güçleri etkinlikte görev aldı. Reuters Connect’te yayımlanan görüntülerde kadınların tüfek taşıdığı ve Besic güçleriyle birlikte yürüdüğü görüldü.

DİRENİŞ FAALİYETLERİNE KATILMA ÇAĞRISI

İran yönetimi daha sonra gönüllüler için kentlerde askeri eğitim merkezleri kurmaya başladı. Tahran’daki İmam Hüseyin Meydanı'nda kurulan merkezde gönüllülere silah ve savunma ekipmanlarının kullanımı konusunda eğitim verildiği bildirildi. İran Wire, program kapsamında mahalle güvenliği, savaş hazırlığı, istihbarat takibi ve karşı casusluk gibi başlıkların da eğitim programına dahil edildiğini aktardı.

Kadınlara yönelik eğitimler ise kampanyanın dikkat çeken unsurlarından biri oldu. İranlı yetkililer, kadınların da ülkenin savunmasına ve “direniş” faaliyetlerine aktif biçimde katılması gerektiği mesajını verdi.

"MİLYONLARCA KİŞİ KATILDI" İDDİASI

Janfada kampanyasının büyüklüğü konusunda da tartışmalar yaşandı. İran makamları kampanyaya on milyonlarca kişinin kayıt yaptırdığını öne sürerken, yurt dışındaki İranlı aktivistler kampanyanın internet sitesinin kaynak kodlarına dayanarak kayıt sayısının resmi rakamlardan çok daha düşük olduğunu savundu.

El Cezire'nin aktardığına göre İran makamları eylül ayında kayıtlı gönüllü sayısının 33 milyona ulaştığını iddia etti. Ancak kampanyanın internet sitesine ilişkin yapılan incelemelerde 4 milyondan az kayıt bulunduğu öne sürüldü.

İran yönetiminin bu kampanyayı genişletmesinin arka planında ise dış tehditlere karşı toplumsal hazırlık mesajının yanı sıra ülke içinde devletin kontrol ve seferberlik kapasitesini göstermek olduğu yönünde değerlendirmeler bulunuyor. Critical Threats Project, Janfada'nın savaş döneminde rejime yönelik iç desteği güçlendirmek ve toplumsal huzursuzluğu caydırmak amacı taşıdığını belirtti.