İran ve Umman Hürmüz’de anlaştı: Yeni rota belli oldu

Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin yeniden düzenlenmesi için İran ve Umman arasında yeni bir anlaşmaya varıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, iki ülkenin gemilerin kullanması planlanan geçici deniz koridorunun güzergahı konusunda uzlaştığını açıkladı. Yaklaşık 11,3 kilometre genişliğindeki rotanın hem giriş hem de çıkış noktalarının belirli bölümleri İran karasularından geçecek.

MAYINLAR TEMİZLENECEK

Anlaşma, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin Tahran'daki görüşmesinde ele alındı. Taraflar geçici ulaşım koridorunun yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi çalışmalarını da değerlendirdi. Busaidi, yeni güzergahın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulmasını beklediklerini belirtirken, boğazın gelecekteki yönetimi için daha kapsamlı bir düzenlemenin ise ilerleyen süreçte ele alınacağını söyledi. Bu kapsamda seyir güvenliği, bilgi paylaşımı ve denizcilik hizmetlerini içeren teknik görüşmeler yapılması planlanıyor.

"BOĞAZ HENÜZ AÇILMADI"

Garibabadi, Umman'la sağlanan mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı'nın henüz uluslararası deniz trafiğine tamamen açılmış kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası sulardaki mayınların tamamen temizlendiği yönündeki açıklamasını da reddetti. Garibabadi, söz konusu açıklamanın gerilimi azaltmaktan çok piyasaları sakinleştirme amacı taşıdığını savundu.

İranlı Bakan Yardımcısı ayrıca Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yeni yaptırım kararlarının sonuç vermeyeceğini öne sürdü. İran'ın ekonomik baskılara karşı kendi yöntemleriyle mücadele edeceğini belirten Garibabadi, Hürmüz'deki geçici düzenlemenin ise boğazın gelecekteki yönetimine ilişkin daha kapsamlı görüşmelerin önünü açabileceğini ifade etti.