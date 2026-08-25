Sinan Engin Lyon Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'a konuk olacak. Karşılaşmaya dair tahminde bulunan Sinan Engin, sarı-lacivertlilerin rakibini eleyeceğini söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 26 Ağustos Çarşamba gün Fransa'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
MAURIZIO MARIANI DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Yardımcıları ise aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni olacak.
"FENERBAHÇE ELER"
Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Fenerbahçe'nin galip geleceğini öne sürdü. Sinan Engin, "Gönlüm, kalbim Fenerbahçe elesin Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Onun dışında bir şey temenni etmiyorum, Fenerbahçe eler diyorum" diye konuştu.
İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI
Kadıköy'de oynanan ilk maçta taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Fransızlar Openda'nın golüyle öne geçerken sarı-lacivertlilerin cevabı 47. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.