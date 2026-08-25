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Halk TV Spor Sinan Engin Lyon Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Sinan Engin Lyon Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'a konuk olacak. Karşılaşmaya dair tahminde bulunan Sinan Engin, sarı-lacivertlilerin rakibini eleyeceğini söyledi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Sinan Engin Lyon Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 26 Ağustos Çarşamba gün Fransa'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

MAURIZIO MARIANI DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Yardımcıları ise aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni olacak.

"FENERBAHÇE ELER"

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Fenerbahçe'nin galip geleceğini öne sürdü. Sinan Engin, "Gönlüm, kalbim Fenerbahçe elesin Şampiyonlar Ligi'ne gitsin. Onun dışında bir şey temenni etmiyorum, Fenerbahçe eler diyorum" diye konuştu.

Sinan Engin Lyon Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu - Resim : 1

İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Kadıköy'de oynanan ilk maçta taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Fransızlar Openda'nın golüyle öne geçerken sarı-lacivertlilerin cevabı 47. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Sinan Engin
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