Hürmüz Boğazı için masadaki çözüm ortaya çıktı: İran ve Umman resmen duyurdu

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasındaki istişarelerin ardından ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, her iki ülkenin egemenlik haklarını koruyarak Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin yeniden başlatılmasına verdiği önem vurgulandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEÇİCİ KORİDOR ÖNERİSİ

Busaidi ve Erakçi, Hürmüz Boğazı'nda savaştan kaynaklanan mevcut durum ve bunun trajik yansımaları ışığında, ilerlemek için pratik ve uygulanabilir bir temel sağlayabilecek aşamalı bir çerçeveyi ele aldı. Önerilen çerçeve, Hürmüz Boğazı boyunca ortak bir geçici seyir koridorunun kurulmasını ve boğazın mayınlardan temizlenmesine yönelik ortak bir projenin uygulanmasını içeriyor.

TEKNİK MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Açıklamada, iki taraf arasındaki teknik müzakerelerin, kalıcı bir seyir koridoru ve Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetiminin yanı sıra bilgi paylaşımı, trafik yönetimi ve ilgili seyir ile güvenlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir mekanizma üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla devam edeceği belirtildi.

BÖLGE ÜLKELERİYLE ORTAK GÖRÜŞMELER

Bu bağlamda her iki tarafın da Basra Körfezi sularına kıyısı olan bölge ülkeleriyle ortak görüşmeler yapılmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, uygulanabilir uluslararası hukukun desteklenmesi ve kıyı devletlerinin egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğine işaret edildi.

(AA)