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İran: ABD'nin ekonomik savaşı tüm ülkelerin egemenliğini hedef alıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik girişiminin yalnızca İran'ı değil, tüm ülkelerin ulusal egemenliğini ve uluslararası hukukun temel ilkelerini hedef aldığını savundu.

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İran: ABD'nin ekonomik savaşı tüm ülkelerin egemenliğini hedef alıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik politikalarına tepki gösterdi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin "İran'ın ekonomik kader günü geldi" şeklindeki açıklamasına değindi.

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ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik girişiminin yalnızca İran'la sınırlı bir mesele olmadığını belirten Bekayi, söz konusu politikanın uluslararası hukukun temel ilkelerini tehdit ettiğini ifade etti.

Bazı ülkelerin ABD'nin girişimine karşı tutumuna da değinen Bekayi, "Bu hukuksuz girişime koşulsuz itaat edenler 'sorun yok' diyebilir. Ama bir dakika; aslında büyük bir sorun var." ifadelerini kullandı.

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"ARTIK YALNIZCA İRAN'LA İLGİLİ BİR MESELE DEĞİL"

Bekayi, bir ülkenin diğer devletleri, bankaları, ekonomik işletmeleri, limanları ve havalimanlarını Washington'ın taleplerine uymak ya da bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalmak arasında seçim yapmaya zorlamasının artık yalnızca İran'la ilgili bir mesele olmadığını savundu.

Bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel kurallarını tehdit ettiğini belirten Bekayi, devletlerin egemen eşitliğine ve halkların kendi kaderini tayin hakkına saygının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu vurguladı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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