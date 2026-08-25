Mücteba Hamaney de listede! ABD’den İranlı isimler için milyon dolarlık ödül

ABD yönetimi, İran’ın üst düzey siyasi, askeri ve güvenlik kadrosuna yönelik dikkat çekici bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Rewards for Justice (Adalet İçin Ödül) programı, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve bağlı unsurların kilit isimleri hakkında bilgi sağlayacak kişilere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. Programın resmi duyurusunda, ödül kapsamında bilgi veren kişilerin güvenli bir yere yerleştirilme imkanından da yararlanabileceği belirtildi.

LİSTEDE İRAN'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİ VAR

ABD'nin yayımladığı listede İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ilk sırada yer aldı. Hamaney’in yanı sıra Dini Liderlik Ofisi Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ali Asgar Hicazi, dini liderin kıdemli askeri danışmanı Yahya Rahim Safavi, İçişleri Bakanı İskender Momeni ile İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Esmail Hattab da listede bulunuyor.

BAZI KRİTİK GÖREVLER İÇİN İSİM VERİLMEDİ

Duyuruda ayrıca bazı üst düzey görevler isim belirtilmeden sıralandı. Bunlar arasında Savunma Konseyi Sekreteri, Dini Lider Danışmanı, Dini Liderlik Ofisi Askeri Büro Başkanı ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı bulunuyor. Washington, söz konusu isimlerin Devrim Muhafızları’nın farklı unsurlarını yönettiğini ve örgütün dünya genelinde terör faaliyetleri planlayıp yürüttüğünü öne sürdü.

DEVRİM MUHAFIZLARI VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları’nın İran’ın dış politikasında önemli bir aktör olduğunu, İran ekonomisinin geniş bir bölümünde etkili bulunduğunu ve ülkenin iç siyasetinde de güçlü bir konuma sahip olduğunu belirtti. Washington ayrıca Devrim Muhafızları’nı 2019 yılında Yabancı Terör Örgütü olarak tanımlamıştı.

Program, bu kişiler veya Devrim Muhafızları’nın farklı kolları ve bağlantılı ağları hakkında bilgi sahibi olan kişileri ABD makamlarıyla iletişime geçmeye çağırdı. Böylece Washington, İran’ın üst düzey siyasi ve güvenlik kadrosuna yönelik istihbarat arayışını açık bir ödül programıyla kamuoyuna duyurmuş oldu.