Trump’tan Hürmüz Boğazı’nda kritik hamle!

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından etkisiz hale getirildiğinin kendisine bildirildiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayın döşemeye devam edilmesi halinde İran’a yönelik sert bir uyarıda bulundu.

MAYIN DÖŞENMESİNE KARŞI “SIFIR TOLERANS” MESAJI

Trump, açıklamasında Hürmüz Boğazı’ndaki mayın faaliyetlerinin ABD tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Yeni mayın döşenmesine karşı ise “Sıfır Tolerans” politikasının uygulanacağını ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca, Uzay Kuvvetleri aracılığıyla Hürmüz Boğazı’nın her bir bölümünün yakından takip edildiğini söyledi.

“TÜM MAYINLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hürmüz Boğazı’nın uluslararası sularındaki tüm mayınların ABD Donanması tarafından etkisiz hale getirildiği konusunda az önce bilgilendirildim. İran’a, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya tekne derhal ve sistematik olarak imha edilecek. Uzay Kuvvetleri aracılığıyla tıpkı Kazma Dağı ve daha önce imha edilmiş diğer üç nükleer tesis gibi Boğaz’ın her bir karışını yakından takip ediyoruz. Mayın döşenmesine karşı Sıfır Tolerans politikası tam olarak uygulanmaktadır”