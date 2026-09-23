İran Cumhurbaşkanı BM kürsüsüne çıktı! ABD’liler salonu terk etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta Genel Kurul salonuna hitap etti. Pezeşkiyan’ın konuşması başlarken ABD’li yetkililerin Genel Kurul salonundan ayrılması dikkat çekti.

Pezeşkiyan, konuşmasında İran’ın savaş ve terörizm konusundaki tutumundan nükleer programına, ülkesinin bağımsızlık vurgusundan bölgesel istikrara kadar birçok başlıkta mesaj verdi.

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin son dönemdeki saldırıların hedefi olduğunu savunarak, “Terörizmin kurbanı olduk. Hiçbir sivil hedefi vurmadık. Bize terörist damgası vuruldu” ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER TEKNOLOJİ İLERLEMEMİZİN PARÇASI"

Pezeşkiyan, İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlar taşıdığını belirterek, ülkesinin nükleer teknoloji geliştirme hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, “Barışçıl nükleer teknoloji ilerlememizin bir parçasıdır” derken, nükleer program konusunda uluslararası baskıya boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca, “Başımızı eğmeyeceğiz ve bize ait olan haktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“İSTİKRARSIZLIĞINIZIN KAYNAĞI BİZ MİYİZ?”

Pezeşkiyan, İran’ın bölgedeki rolüne yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

“İstikrarsızlığın kaynağı biz miyiz? Biz yalnızca bağımsız yaşamak istiyoruz” diyen Pezeşkiyan, İran’ın bağımsız karar alma hakkının hedef alındığını savundu.

“LİDERİMİZ SUİKASTE UĞRADI”

Pezeşkiyan konuşmasında İran’ın dini liderine yönelik suikasta da değindi.

İran Cumhurbaşkanı, “Liderimiz yasal çerçeveye aykırı olarak suikasta uğradı” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, Tahran’ın nükleer silah üretme hedefi olmadığını özellikle vurguladı.

“İran hiçbir zaman nükleer bomba yapmayı arzulamadı ve asla arzulamayacak” diyen Pezeşkiyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nükleer silah arzulamıyoruz. Bu, Yüce Lider’in ve dini otoritelerin çıkardığı fetvaya dayalı inancımızdır.”

İran’ın nükleer programının enerji ve teknolojik gelişim amacı taşıdığını savunan Pezeşkiyan, “İran’a nükleer enerji gerekiyor, nükleer bomba değil” ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer teknolojiye erişiminin sınırlandırılmasına da karşı çıkan Pezeşkiyan, “İran, nükleer teknolojinin bir avuç ülkenin tekeline bırakılmasını kabul etmiyor” diye konuştu.

"İRAN 200 YILDIR HİÇBİR ÜLKEYE SALDIRMADI"

Pezeşkiyan, İran’a yöneltilen terör suçlamalarına da sert tepki gösterdi. “Kimi yıkmak ve karalamak istiyorlarsa ona ‘terörist’ adını takıyorlar” diyen İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin geçmişine ilişkin de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Pezeşkiyan, “İran 200 yıldır hiçbir ülkeye saldırmadı. Biz her zaman kendimizi savunduk” ifadelerini kullandı.

İran’ın bugün terörizm ve bölgesel istikrarsızlıkla ilişkilendirilmesini eleştiren Pezeşkiyan konuşmasını “Fakat şimdi terörist olmakla ve bölgedeki güvensizliğin sebebi olmakla suçlanıyoruz.” sözleriyle tamamladı.