Son Dakika | Trump: Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a savaşı bitirme konusunda üç seçenek sunarken BM Liderler Zirvesi’nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu bildirdi.

Gelecek hafta ABD’nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Liderler Zirvesi öncesinde ABD’nin; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de yer aldığı heyete vize muafiyeti sağlayacağı iddia edildi.

İran heyetinin katılması beklenen zirvenin, iki ülke arasındaki gerilim açısından da kritik bir öneme sahip olması bekleniyor.

"PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında Pezeşkiyan ile bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Fox News’a konuşan Trump, İran konusunda henüz karar verme aşamasında olduğunu da ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - ABD Başkanı Donald Trump

İRAN'A ÜÇ SEÇENEK SUNDU

ABD Başkanı'nın İran konusunda kullandığı ifadeler şöyle:

"Karar verme modundayım ve çok büyük şeyler önümüzdeki yakın gelecekte olacak. Seçenekler şunlar: İran'ı silmek, onların ekonomik olarak çürümesine izin vermek veya bir anlaşma yapmak. Daha iyi davranırlarsa iyi olur!"