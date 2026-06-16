İran–ABD imza törenine katılacak isimler netleşti! Gözler İsviçre’de

İran ile ABD arasında uzun süredir devam eden diplomatik temaslarda kritik bir eşik daha aşıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, iki ülke arasında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat zaptının imza sürecine ilişkin detayları paylaştı.

BÖLGESEL DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Revançi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşmelerde gelinen aşamayı değerlendiren Revançi, mutabakatın yalnızca iki ülke ilişkilerini değil, aynı zamanda bölgesel dengeleri de etkileyecek kapsamda olduğunu ifade etti.

Açıklamaya göre mutabakat zaptının imza töreninde İran tarafını Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD tarafını ise Başkan Yardımcısı JD Vance temsil edecek.

NÜKLEER ÜZERİNE KAPSAMLI GÖRÜŞME

Revançi ayrıca, mutabakatın içeriğine ilişkin dikkat çeken başlıkları da paylaştı. Buna göre anlaşma kapsamında Lübnan dahil olmak üzere bazı cephelerde çatışmaların sona erdiği, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, deniz ablukalarının kaldırılması ve İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi kritik maddelerin yer aldığı belirtildi.

Törenin ardından ise taraflar arasında nükleer program başta olmak üzere daha kapsamlı teknik görüşmelerin başlatılacağı ifade edildi. Sürecin, uzun süredir gerilimli seyreden İran–ABD ilişkilerinde yeni bir diplomatik dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor. (AA)