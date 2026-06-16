Son Dakika │ Trump İran ile barıştı! İkinci aşamayı duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik sürece ilişkin yaptığı son açıklamada, varılan mutabakatın Ortadoğu’daki istikrar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Trump, “İran’la anlaşmamızı yaptık. Bu başarılı olmalı” ifadelerini kullanarak sürecin kritik bir aşamada olduğunu dile getirdi.

"YENİ DÖNEM DAHA KOLAY İLERLEYECEK"

Anlaşmanın yalnızca bir başlangıç olduğuna işaret eden Trump, diplomatik temasların daha geniş bir çerçeveye taşınacağını belirtti. "Anlaşma şimdi ikinci bir aşamaya geçiyor, bence bu aşama ilkinden çok daha kolay olacak" açıklamasını yapan ABD Başkanı, bu yeni dönemin ilk aşamaya kıyasla daha kolay ilerleyebileceğini söyledi.

"NÜKLEER ANLAŞMAYA VARILDI"

ABD Başkanı dün gece sosyal medya platfomu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda anlaşmaya varıldığını iddia etmişti. Trump ayrıca, ABD’nin İran’a 300 milyon dolar ödediği yönündeki iddiaları “sahte haber” olarak nitelendirerek bu söylemin Demokratlar tarafından ortaya atıldığını savunmuştu.

Trump’ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasında uzun süredir devam eden gerilimin ardından yeni bir diplomatik pencere açıldığı şeklinde yorumlanırken, sürecin nasıl şekilleneceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.