İntihar girişimleriyle gündeme gelmişti! ABD'nin dev uçak gemisi 11 ay sonra eve döndü

ABD Donanması'nın en önemli askeri unsurlarından USS Abraham Lincoln, aylar süren görevinin ardından ana limanına döndü. İran'a yönelik askeri operasyonlarda ve Ortadoğu'daki deniz görevlerinde kullanılan uçak gemisi, 8 Ekim Perşembe günü California eyaletindeki San Diego Körfezi'ne ulaştı. Gemi, limanda aileleri ve yakınları tarafından karşılanan binlerce denizciyle birlikte tören havasında yeniden ülkesine kavuştu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan Abraham Lincoln'ün görevi başlangıçta Pasifik bölgesine yönelikti. Ancak gemi daha sonra Ortadoğu'ya yönlendirildi ve İran'a karşı yürütülen operasyonlarda görev aldı. Uçak gemisi, bölgedeki askeri faaliyetlerin yanı sıra İran limanları ve kıyılarına yönelik ABD deniz ablukasını destekleyen kuvvetler arasında yer aldı.

265 GÜN BOYUNCA LİMANA UĞRAMADI

Abraham Lincoln'ün dönüşünü öne çıkaran ayrıntılardan biri, mürettebatın görev sırasında geçirdiği uzun süre oldu. ABD Deniz Kuvvetleri'ne ilişkin haberler yayımlayan USNI News'e göre uçak gemisi, görev süresinde 265 gün boyunca kesintisiz denizde kaldı. Yaklaşık 11 ay süren konuşlandırma, ABD Donanması'nın yakın dönemindeki en uzun görevlerden biri olarak kayda geçti.

Geminin dönüşü, yalnızca askeri görevin sona ermesi anlamına gelmedi. Aylar boyunca ailelerinden uzak kalan personel, San Diego'da yakınlarıyla yeniden buluştu. Bazı denizciler, görevdeyken doğan çocuklarını ilk kez kucakladı. Associated Press'in aktardığına göre görev süresince 122 personel baba oldu.

GÖREV SIRASINDA YAŞANAN SORUNLAR GÜNDEME GELDİ

Uzun görev süresi, gemideki yaşam koşullarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD basınında yer alan haberlerde yiyecek ve su temininde yaşanan sıkıntılar, uzun çalışma saatleri, posta hizmetlerindeki aksaklıklar ve mürettebatın ruh sağlığına ilişkin endişeler gündeme taşındı.

İddialara göre, geminin görev grubunda sekiz denizcinin intihar girişiminde bulunduğu ABD Donanması tarafından bildirildi. Donanma yetkilileri daha önce ikmal olanaklarının askeri operasyonlar nedeniyle kısıtlandığını, bunun da bir süre yemek seçeneklerinin azalmasına yol açtığını açıklamıştı.

ŞİMDİ BAKIM SÜRECİ BAŞLAYACAK

San Diego'ya dönen USS Abraham Lincoln'ün, ABD'de planlanan süre boyunca kalarak bakım ve hazırlık çalışmalarından geçmesi bekleniyor. Bu süreç, uzun süreli görevlerin ardından uçak gemilerinin teknik durumunun değerlendirilmesi ve yeni görevlere hazırlanması açısından önem taşıyor.

Öte yandan geminin Ortadoğu'dan ayrılması, bölgedeki ABD deniz gücünün dağılımında da değişiklik yarattı. USNI News'e göre USS George Washington, ağustos ayında Abraham Lincoln'ün bölgedeki görevini devraldı. ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığı ise diğer deniz unsurları üzerinden devam etti.