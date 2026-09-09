İngiltere'de hava trafiği kilitlendi: Yüz binlerce yolcu mahsur kaldı

İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arıza, ülke genelinde büyük bir havacılık krizine yol açtı. Nats tarafından yapılan açıklamaya göre, salı günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen arıza, Heathrow ve Gatwick başta olmak üzere birçok büyük havalimanında uçuşları etkiledi. Flightradar24 verilerine göre, akşam saat 20.00 itibarıyla İngiltere havalimanlarında 1000'den fazla uçuş iptal edildi.

1000 UÇUŞ İPTAL, YÜZ BİNLERCE YOLCU MAĞDUR

Nats, arızanın giderilmesi için yaklaşık dört saatlik bir çalışma yürüttü. Sorunun uçuş işleme sisteminde olduğu tespit edilirken, düzeltme işleminin uygulanması saat 16.40'ı buldu. Ancak bu süre zarfında Londra havalimanlarından kalkması planlanan uçuşların büyük kısmı gerçekleşemedi. Aksamalar, güney İngiltere'ye gelen uçuşları da etkiledi. British Airways, aksamaların en az çarşamba gününe kadar devam edeceğini ve yolculara cuma gününe kadar ücretsiz yeniden rezervasyon imkanı sunulduğunu açıkladı.

NATS'TEN ARIZA AÇIKLAMASI: "GİDERİLDİ AMA TOPARLANMA ZOR"

Nats yetkilileri, arızanın 2023 ve 2025'teki önceki büyük aksamalara neden olan sorunlardan farklı olduğunu belirtti. Sistemin "toparlanmaya başladığı" ifade edilirken, tamamen normale dönmesinin zaman alacağı vurgulandı. Nats CEO'su Martin Rolfe, "Bugünkü aksamadan etkilenen herkese büyük üzüntü duyuyorum. Bu tür şeylerin olmasını asla istemeyiz. Yolcular için ne kadar sinir bozucu olduğunu tamamen anlıyorum" açıklamasını yaptı.

HAVAYOLLARINDAN YOLCULARA YENİ REZERVASYON

Ryanair, 65 binden fazla yolcunun geciktiğini ve 50 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. EasyJet ise aksamaların Avrupa genelindeki uçuşları etkilediğini bildirdi. Eurocontrol, bazı gelen uçuşların yurt dışındaki havalimanlarında bekletildiğini ve aksamaların akşam saatlerine kadar sürebileceğini açıkladı. FlightRadar24'ün saat 17.00 itibarıyla verilerine göre, easyJet'in 137, British Airways'in 111, KLM'nin 26, Eurowings'in 22 ve Ryanair'in 21 uçuşu iptal edildi.

3 YILDA ÜÇÜNCÜ BÜYÜK AKSAMA

Nats'ta yaşanan bu teknik arıza, üç yıl içinde meydana gelen üçüncü büyük ölçekli havacılık aksaması olarak kaydedildi. Heathrow ve Gatwick'in yanı sıra Manchester ve Birmingham havalimanları en çok etkilenenler arasında yer aldı. Edinburgh ve Belfast gibi diğer İngiltere havalimanlarına yapılan uçuşlar da aksamalardan etkilendi. Nats, arızanın giderilmesine rağmen toparlanma sürecinin devam ettiğini ve havayolları ile havalimanlarına destek sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.