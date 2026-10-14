İkisinin de seçimleri yaklaşıyor: Trump ve Netanyahu'dan sandık gelmeden savaş planı

ABD merkezli Axios'a göre görüşme, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ile ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinin öncesine denk geldi. Netanyahu, telefon görüşmesinde İran'ın nükleer programını yeniden kurmaya yönelik endişe verici adımlar attığını gösteren iddiaları Trump'a aktardı. Söz konusu temas, Trump'ın İran'a ara seçimler öncesinde saldırı düzenlemeyeceğini açıklamasından önce gerçekleşti.

ABD VE İSRAİL ORDULARI HAZIRLIK İÇİNDE

Habere göre, Trump'ın tutumunu değiştirme olasılığına karşı hem ABD hem de İsrail ordusu teyakkuz halinde. Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, Netanyahu'nun yeniden harekete geçme konusunda istekli göründüğünü belirterek, İsrail Başbakanı'nın bu konuyu Trump ile birkaç kez konuştuğunu aktardı. Yetkili, Trump'ın Netanyahu'ya "Sen bilirsin Bibi, hadi hazırlıklarını yap." dediğini ancak bunun kesin bir taahhüt anlamına gelmediğini kaydetti. Aynı kaynak, bu ifadenin "belki şimdi, belki sonra, belki de hiç" anlamına gelebileceğini vurguladı.

NETANYAHU İRAN'IN ASKERİ VE NÜKLEER TESİSLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Kaynaklara göre Trump ile Netanyahu, son iki hafta içinde İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesi konusunu birkaç kez ele aldı. Netanyahu'nun görüşmelerde Trump'a İran'ın askeri ve nükleer tesislerini hedef alma seçeneğinden söz ettiği belirtildi. İsrailli bir yetkili, Trump'ın başlangıçta saldırıların sürdürülmesine sıcak baktığını, ancak ilerleyen süreçte daha ihtiyatlı bir tutum benimsediğini ifade etti. ABD'li yetkili ise Trump'ın bu konuda kararsız bir çizgi izlediğini söyledi.

HEGSETH SALDIRI YANLISI, DANIŞMANLAR BASKI TARAFTARI

Habere göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesini en güçlü şekilde savunan isim. Buna karşılık Trump'ın danışmanlarının önemli bölümü şu anda ekonomik baskıların sürdürülmesinden yana. Yetkililer, Netanyahu'nun son günlerde danışmanlarıyla yaptığı toplantılarda İran'a yeni bir saldırı olasılığının Trump tarafından gündeme getirildiğini söylediğini ve böyle bir durumda Trump'ın İsrail'den saldırılara katılmasını isteyeceğini belirtti.

İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANINDAN SEÇİM UYARISI

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'li mevkidaşı Dan Caine ile görüşmesinde, İran'a önümüzdeki üç hafta içinde kapsamlı saldırılar başlatılması olasılığını ele aldığı aktarıldı. Kaynaklara göre Zamir, İran'ın misilleme ihtimalini göz önünde bulundurarak, bu dönemde savaşın yeniden başlamasının İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE DURUM

Haberde, ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin de bilgi verildi. Bir kaynak, "Müzakereler tam anlamıyla durmuş değil ama tam anlamıyla devam ediyor da denemez. Biz sadece burada baskı yapmaya devam ediyoruz ve karşı tarafta daha aklı başında kişilerin galip geleceğine dair bir inanç var." değerlendirmesinde bulundu. Bir başka ABD'li kaynak ise İranlıların, Trump'ın kamuoyu baskısı ve ara seçimler nedeniyle geri adım atacağını düşündüğünü, ancak Trump'ın onlara yanıldıklarını gösterdiğini aktardı.

BEYAZ SARAY İDDİAYI YALANLADI

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada, Trump ile Netanyahu'nun İran'a saldırıları sürdürme konusunu görüşmediğini belirtti. Yetkili, "Trump, İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağını söyledi." dedi. Netanyahu'nun ofisi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başbakan, Başkan Trump ve üst düzey ABD'li yetkililer ile sürekli iletişimini sürdürüyor ve bu konuda bir yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA