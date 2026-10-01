İdam edilen mahkum ölmedi: Avukatı hemen mahkemeye başvurdu

ABD Tennessee'de idam edilmek istenen Christa Pike'ın idamı tamamlanamadı. Avukatları, müvekkillerinin "gereksiz acı"ya maruz bırakıldığını savunarak ABD Yüksek Mahkemesi'ne acil başvuruda bulundu. Yetkililer, son dozdan 40 dakikadan fazla süre geçmesine rağmen Pike'ın hayatta ve kısmen bilinçli olduğunu gördükten sonra işlemi durdurdu.

İDAM İKİ DOZ PENTOBARBİTAL SONRASI DURDURULDU

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Christa Pike'a pentobarbitalin iki dozu verildi. Ancak Pike, son dozdan 40 dakikadan fazla süre sonra hâlâ hayattaydı ve kısmen bilinçliydi. Bunun üzerine yetkililer idam işlemini durdurdu. Tennessee'de yetkililerin idamı tamamlayamadığı bildirildi.

AVUKATLARDAN YÜKSEK MAHKEME'YE ACİL BAŞVURU

Pike'ın avukatları, müvekkillerinin "gereksiz acı"ya maruz bırakıldığını öne sürerek ABD Yüksek Mahkemesi'ne acil başvuruda bulundu. Avukatlar, idamın sürdürülmesinin "zalimane ve olağandışı ceza" anlamına geleceğini savundu. Başvuruda, idamın durdurulması talep edildi.

YÜKSEK MAHKEME SON DAKİKA DURDURMA KARARINI BOZMUŞTU

Olaydan önce ABD Yüksek Mahkemesi, idamın yapılmasını engelleyen son dakika durdurma kararını bozmuştu. Bu kararla idamın ilerlemesine izin verilmişti. Söz konusu idam, Tennessee'de en az 200 yıldır bir kadına uygulanan ilk idam olarak kayda geçmişti. Pike, 1995'te genç bir kadını öldürmekten mahkûm edilmişti.