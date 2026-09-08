İdam cezası çarptırılan ünlü sunucu mahkemede gözyaşlarına boğulup af diledi!

Mısır’da televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Sarah Khalifa hakkında verilen mahkeme kararı gündeme bomba gibi düştü. Kahire’de görülen davada 39 yaşındaki sunucu ile 11 sanık, sentetik uyuşturucu üretmek, ticaretini yapmak ve bulundurmakla suçlandı. Sanıklar ayrıca ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurmakla da itham edildi. Mahkeme, sanıkların tamamı hakkında idam cezası verdi.

Karar okunurken gözyaşlarına hakim olamayan Khalifa’nın suçlamaları reddederek mahkemeden merhamet istediği bildirildi. Yerel basına yansıyan ifadelere göre ünlü sunucu, “Hayatımda bir kez bile sigara içmedim” diyerek uyuşturucuyla bağlantısını reddetti ve haksızlığa uğradığını savundu. Khalifa’nın ayrıca sağlık sorunları yaşadığını ve tümör nedeniyle tedavi gördüğünü söylediği aktarıldı.

750 KİLOGRAMDAN FAZLA UYUŞTURUCU BULUNDU

Davada savcılık, iki dairenin uyuşturucu maddelerin depolandığı ve üretildiği laboratuvarlar olarak kullanıldığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında 750 kilogramdan fazla sentetik uyuşturucu ve üretimde kullanıldığı belirtilen ham madde ele geçirildiği açıklandı. Dosyada 20 tanık ifadesi ile sanıkların suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen fotoğraf ve diğer delillerin de mahkemeye sunulduğu belirtildi.

Khalifa, özellikle suç ve güvenlik olaylarını ele alan “Mission Impossible” programıyla tanınıyordu. Sosyal medyada 2,6 milyondan fazla takipçisi bulunan sunucunun aynı zamanda kendi yapım şirketini kurduğu ve güzellik merkezinin tanıtımını yaptığı biliniyor.

KARAR İTİRAZA AÇIK

Mahkeme kararının ardından Khalifa ve diğer sanıkların akıbeti henüz kesinleşmiş değil. Mısır'da idam kararlarında uygulanan prosedür kapsamında dosyanın ülkenin Büyük Müftüsü'nün görüşüne sunulduğu, ancak kararın itiraza açık olduğu bildirildi. Davada ayrıca 9 sanığa müebbet hapis cezası verilirken, 7 kişi beraat etti.

Khalifa'nın adı, uyuşturucu davasının yanı sıra ayrı bir dosyada da geçti. Yapımcının bir gencin kaçırılması ve darbedilmesiyle bağlantılı başka bir davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı. Uyuşturucu soruşturmasının ilk aşamasında ise yaklaşık 200 kilogram uyuşturucu ve ham madde, altın takılar, farklı para birimlerinde nakit ve 5 araca el konulduğu açıklanmıştı.