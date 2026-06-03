Hürmüz'deki gerilim Kuveyt'e sıçradı! Havalimanı vuruldu, çok sayıda yaralı var

Körfez'de gerilimi tehlikeli bir boyuta taşıyan yeni gelişmede, İran ile ABD arasındaki çatışmanın etkileri Kuveyt'e uzandı. Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'ın düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yolcu terminal binasında hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, havalimanındaki bazı operasyonların geçici olarak aksadığı bildirildi. Yetkililer, yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise saldırıların, ABD'nin İran'a bağlı Keşm Adası'na yönelik operasyonuna karşılık gerçekleştirildiğini öne sürdü. Yapılan açıklamada, Kuveyt'te konuşlu Amerikan askeri unsurlarının bulunduğu üslerin "yüksek hassasiyetli ve yoğun füze saldırılarıyla" hedef alındığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları, saldırılarda bazı askeri hedeflerin imha edildiğini ve ABD askerlerinin kullandığı sığınakların zarar gördüğünü iddia etti. İran tarafı ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında topraklarını veya hava sahasını kullandıran ülkelere yönelik sert uyarılarda bulundu.

Açıklamada, "Vur-kaç dönemi sona ermiştir. Saldırgan taraflar, attıkları adımların sonuçlarıyla yüzleşecektir" ifadelerine yer verildi.

ABD KEŞM ADASI'NI HEDEF ALMIŞTI

Bölgede tansiyonun yükselmesine neden olan gelişmeler, Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde yaşandı. İran basını, saldırılardan önce stratejik öneme sahip Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu aktarırken, kısa süre sonra Kuveyt ordusu ülke topraklarının füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldığını doğruladı.