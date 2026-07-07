Hürmüz'de tansiyon zirve yaptı! İran iki ticari gemiyi hedef aldı

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı'nın (UKMTO) Umman'ın Limah kıyıları açıklarında meydana gelen şüpheli saldırıya ilişkin yayımladığı acil durum duyurusu, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. İlk uyarının ardından ABD merkezli Axios haber sitesi, bölgedeki gerilimi daha da artıracak yeni bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı.

Haberde, isimleri açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan bilgilere göre İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan iki ticari gemiye füze saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Yetkililer, saldırılar nedeniyle her iki gemide de ciddi maddi hasar oluştuğunu, ancak olayda herhangi bir mürettebatın yaralanmadığını ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Aynı haberde, ABD yönetiminin İran'a ait askeri hedeflere yönelik olası misilleme seçeneklerini değerlendirdiği de iddia edildi. İranlı yetkililer ise söz konusu suçlamalara ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

CAN KAYBI BULUNMUYOR

Günün erken saatlerinde UKMTO tarafından yayımlanan açıklamada ise Umman'ın Limah sahilinin yaklaşık 8 deniz mili doğusunda, güneye doğru seyreden bir tankerden acil durum çağrısı alındığı belirtilmişti. Açıklamaya göre geminin iskele (sol) tarafına yabancı bir cismin isabet ettiği, çarpmanın ardından gemide yangın çıktığı bildirildi.

UKMTO, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden bulunmadığını, ayrıca çevre kirliliğine ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığını açıkladı. Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını duyuran ajans, bölgede seyreden tüm gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri vakit kaybetmeden UKMTO'ya bildirmeleri çağrısında bulundu.