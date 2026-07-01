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Halk TV Dünya Hürmüz Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu: Rotadan çıktı, sığlığa saplandı!

Hürmüz Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu: Rotadan çıktı, sığlığa saplandı!

Hürmüz Boğazı’nda İran’ın belirlediği güzergahın dışına çıkan bir geminin karaya oturduğu ve seyrine devam edemediği bildirildi.

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Hürmüz Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu: Rotadan çıktı, sığlığa saplandı!

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından belirlenen güzergahın dışında seyreden bir ticari konteyner gemisi karaya oturdu.

HAREKET EDEMEDİ

Hangi ülkeye ait olduğu açıklanmayan geminin, izlediği rotadaki sığlık nedeniyle karaya oturduğu ve bu nedenle hareket kabiliyetini kaybettiği bildirildi.

GÜZERGAH ANLAŞMAZLIĞI VE DERİNLİK SINIRI

İran, ABD ile 14 Haziran’da varılan mutabakatın 5. maddesi gerekçe gösterilerek, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapacak tüm gemilerin kendi belirlediği güzergahları kullanması gerektiğini savunuyor.

Tahran yönetimi ayrıca ABD’nin güneyde Umman kıyılarında oluşturduğu güzergaha da karşı çıkmaya devam ediyor.

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HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA SEYRÜSEFER KURALLARI

Hürmüz Boğazı’nın bazı bölümlerinin sınırlı derinliğe sahip olması nedeniyle, büyük gemilerin yalnızca belirlenmiş seyir koridorlarını kullanarak geçiş yapabildiği belirtiliyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İran Hürmüz Boğazı Gemi
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