Ateşkes yetmedi! Hürmüz'de mayınlar deniz trafiğini felç etmeye devam ediyor

Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının önemli bölümüne ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişeleri devam ediyor. Bölgede çatışmaların ardından sağlanan ateşkes ve diplomatik girişimler tansiyonu düşürmüş olsa da denizcilik sektörü, mayın tehdidinin tamamen ortadan kalkmaması nedeniyle temkinli hareket etmeyi sürdürüyor.

Japon denizcilik devi NYK Line'ın Üst Yöneticisi Takaya Soga, Financial Times'a yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kriz öncesindeki seviyesine dönmesinin kısa vadede mümkün görünmediğini söyledi. Soga, deniz tabanındaki mayınların temizlenmesi kadar, gemi işletmecilerinin ve sigorta şirketlerinin bölgeye yeniden güven duymasının da zaman alacağını vurguladı.

YAKLAŞIK 80 MAYIN İDDİASI

Sektörde dile getirilen bilgilere göre Hürmüz Boğazı çevresinde yaklaşık 80 deniz mayını bulunduğu öne sürüldü. Bu nedenle ticari gemiler, İran ve Umman kıyıları arasında oluşturulan daha dar ve kontrollü güvenlik koridorlarını kullanarak geçiş yapabiliyor.

Ancak söz konusu koridorlar da denizcilik şirketleri açısından tam anlamıyla güvenli kabul edilmiyor. Dar geçiş alanları, seyir güvenliği açısından risk oluştururken, bölgedeki yüksek tehdit seviyesi nedeniyle sigorta primleri ve operasyon maliyetleri de önemli ölçüde artmış durumda.

ENERJİ PİYASALARI YAKINDAN İZLİYOR

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin en stratejik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Küresel petrol ihracatının ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının önemli bir bölümü bu güzergâhtan gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle boğazda yaşanabilecek uzun süreli bir aksama yalnızca bölgesel taşımacılığı değil, uluslararası enerji arzını, petrol fiyatlarını, navlun ücretlerini ve deniz sigortası maliyetlerini de doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

TRAFİK HALA KRİZ ÖNCESİNİN GERİSİNDE

Bölgedeki gerilimin kısmen azalmasının ardından bazı armatörler sınırlı sayıda seferlere yeniden başlasa da gemi hareketliliğinin hâlâ kriz öncesindeki yoğunluğun oldukça altında olduğu ifade edildi.

Denizcilik sektörü temsilcileri, gerçek anlamda normalleşmenin ancak mayınların tamamen temizlenmesi, saldırı riskinin ortadan kalkması ve bölgedeki ateşkesin kalıcı istikrara dönüşmesiyle mümkün olacağını belirtti.

EN BÜYÜK RİSK BELİRSİZLİK

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun yalnızca mayın temizleme faaliyetleriyle çözülemeyeceğine dikkat çekti. İran ile Batılı ülkeler arasında yeniden yaşanabilecek diplomatik veya askeri gerilimler ile bölgedeki vekil grupların olası saldırıları, deniz taşımacılığında toparlanma sürecini daha da uzatabilir.

Bu nedenle küresel denizcilik şirketleri, güvenlik koşullarında kalıcı iyileşme sağlanmadan boğazdaki operasyonlarını eski kapasitesine çıkarmayı planlamıyor. Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı'nda tam anlamıyla güvenli ve kesintisiz ticaretin yeniden başlaması için önümüzdeki aylarda hem askeri hem de diplomatik gelişmeler belirleyici olacak.