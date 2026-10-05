Hürmüz krizinde kritik gelişme: İran Petrol Bakanı istifa etti!

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifa ettiğini duyurdu. İran basınına göre Tabatabai, Paknejad’ın kişisel sebepleri gerekçe göstererek istifa ettiğini belirtti. İstifa, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.

İSTİFA KABUL EDİLDİ

Tabatabai, Paknejad’ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini bildirdi. İran basınına göre Paknejad, kişisel sebepleri gerekçe göstererek istifa etti. Böylece Petrol Bakanlığı makamı boş kalmış oldu.

YERİNE VEKİL ATANDI

İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) Genel Müdürü Hamid Boverd’in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığı duyuruldu. Tabatabai, Boverd’in atandığını bildirdi. Boverd, Petrol Bakanlığı görevini vekaleten yürütecek.

DAHA ÖNCE DE İSTİFA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Paknejad, daha önce de Pezeşkiyan’a birkaç kez istifasını sunmuş ancak talebi kabul edilmemişti. Bu kez istifa kabul edildi. Paknejad’ın istifasının ardından yeni atama yapıldı.

AA