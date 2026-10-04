İran Trump'ın sözüne güvenmiyor: 7 şartımız kabul edilmezse olmaz
İran Meclis Başkanı Bakır, "İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Katar'ın arabuluculuğunda ABD'ye iletilen İran teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Kalibaf, Meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, ABD'nin kamuoyuna yansıyan açıklamalarının aksine arabulucular üzerinden İran'a öneriler sunduğunu belirtti.
Kalibaf, Tahran'ın tavrının net olduğunu belirterek, “Tek taraflı taleplerde bulunma dönemi bitti. İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak” ifadelerini kullandı.
ABD'Yİ TEHDİT SÖYLEMİNİ ARTIRMAKLA SUÇLADI
ABD'nin İran'ın kararlılığını bildiğini savunan Kalibaf, Washington'ın iç kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla ekonomik baskı ve askeri girişimlerin yanı sıra tehdit söylemlerini de artırdığını öne sürdü.
İran'ın politikalarını sosyal medyada yayılan açıklamalara göre değil, sahadaki gelişmelere ve gerçeklere göre belirlediğini söyleyen Kalibaf, ABD'li yetkililerin birbirleriyle çelişen açıklamalarının İran kamuoyunda kafa karışıklığı yaratmayı amaçladığını savundu.
İRAN'IN 7 ŞARTI ABD'YE İLETİLDİ
İran heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Katar'ın arabuluculuğunda Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda 7 şarttan oluşan bir teklif iletti.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın öne sürdüğü şartları kabul etmediklerini açıklamıştı.
Kalibaf'ın son açıklamasıyla birlikte Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını doğrudan İran'ın şartlarının uygulanmasına bağlayan tutumunu yeniden ortaya koymuş oldu. (AA)