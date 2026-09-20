İran, ABD ile müzakere için 7 şartını açıkladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülkesinin herhangi bir müzakereye başlamak için ileri sürdüğü 7 şartın ABD hükümetine bildirildiğini belirtti.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için İran’ın şartlarını ve haklarını kabul etmekten başka seçeneğinin olmadığını ileri sürdü.

İranlı yetkili, “Tahran’ın mesajı gayet nettir. İran’ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şart, ABD hükümetine bildirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Rızai, katıldığı bir televizyon programında da savaşın sona ermesi için İran’ın şartlarının kabul edilmesinin ABD’nin yararına olacağını savunarak, “Savaşa tam olarak hazırız.” dedi.

ARABULUCU ÜLKE PAKİSTAN’IN İÇİŞLERİ BAKANI TAHRAN’A GELİYOR

Daha önce birçok kez İran’ı ziyaret eden ve İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi’nin pazar günü Tahran’ı ziyaret etmesi bekleniyor.​​​​​​​

İranlı yetkililer, ziyaretin iki ülke ilişkileri kapsamında gerçekleşeceğini açıklarken, ABD’den bir mesaj getirilip getirilmediği konusunda ise bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

(AA)