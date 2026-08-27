Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda meydana gelen olaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bölgeden bir tankerin hedef alındığı ihbarının alındığı belirtildi.

TANKER HEDEF ALINDI

UKMTO'nun aktardığı bilgilere göre, kaynağı henüz tespit edilemeyen bir mühimmat, boğazdan geçiş yapan bir tankere isabet etti. Mühimmatın isabet etmesiyle gemide yangın çıktı. Ancak gemideki mürettebatın hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

MÜRETTEBAT GÜVENDE

Yetkililer, olayda tüm mürettebatın güvende olduğunu ve herhangi bir kayıp bulunmadığını bildirdi. Ayrıca, yangının herhangi bir çevresel etkiye yol açmadığı ifade edildi.

UKMTO'DAN GEMİLERE UYARI

Bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve olağan dışı durumları UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırının failine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgedeki gerginlik dikkat çekiyor.

(AA)