Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha vuruldu

Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha vuruldu

Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki bir tanker, kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındı. Olayda gemide yangın çıkarken, müdahale sonucu alevler söndürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda meydana gelen olaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bölgeden bir tankerin hedef alındığı ihbarının alındığı belirtildi.

TANKER HEDEF ALINDI

UKMTO'nun aktardığı bilgilere göre, kaynağı henüz tespit edilemeyen bir mühimmat, boğazdan geçiş yapan bir tankere isabet etti. Mühimmatın isabet etmesiyle gemide yangın çıktı. Ancak gemideki mürettebatın hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

MÜRETTEBAT GÜVENDE

Yetkililer, olayda tüm mürettebatın güvende olduğunu ve herhangi bir kayıp bulunmadığını bildirdi. Ayrıca, yangının herhangi bir çevresel etkiye yol açmadığı ifade edildi.

Hürmüz Boğazı için masadaki çözüm ortaya çıktı: İran ve Umman resmen duyurduHürmüz Boğazı için masadaki çözüm ortaya çıktı: İran ve Umman resmen duyurdu

UKMTO'DAN GEMİLERE UYARI

Bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve olağan dışı durumları UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırının failine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgedeki gerginlik dikkat çekiyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Hürmüz Boğazı Saldırı Ortadoğu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro