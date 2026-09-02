Hurdalıkta otomobil parçası arıyordu: Kalkanın içinden insan kemikleri çıktı

Polonya'nın Hrubieszów kentindeki bir hurdalıkta otomobil parçası arayan bir kişi, Vandal savaşçısına ait yakılmış kemik kalıntılarını barındıran 1.800 yıllık kalkan göbeği buldu. Father Stanisław Staszic Müzesi uzmanları, tespiti doğruladı.

Otomobil parçası aramak için gittiği hurdalıkta metal parçayı fark eden vatandaş, nesnenin fotoğrafını çekerek Father Stanisław Staszic Müzesi uzmanlarına ulaştırdı. Olay yerine gelen arkeologlar, yüksek sıcaklığa maruz kalmış 1.800 yıllık demir kalkan göbeğinin (umbo) içinde insan kemiği kalıntıları ve toprak tıkacı tespit etti.

KREMASYON RİTÜELİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde sivri yapılı göbeğin MS 2. yüzyılda yaşamış bir Vandal savaşçısına ait olduğu belirlendi. Vandal geleneklerine göre ölen savaşçının kremasyon ritüeli sonrası yakılan kemik kalıntılarının doğrudan kalkan göbeğine yerleştirildiği anlaşıldı. Kalkanın ahşap ve deri kısımları ise zamanla çürüyerek yok oldu.

MEZARIN GERİ KALANI KAYIP

Bölgedeki Przeworsk kültürüyle ilişkili olduğu belirtilen buluntu hakkında müze ekibi, "Tahrip olan bu mezarda başka nelerin bulunduğunu muhtemelen hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Asıl mezar alanının nerede olduğu ise geçmişte yaşanan tahribatlar nedeniyle belirlenemiyor.