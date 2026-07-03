Hurdacıların yeni gözdesi oldu: 2 bin 900 ton atıktan çıkan gümüş ve bakır ekonomiye kazandırıldı

Brezilya’da 2023 yılında yaşanan şiddetli fırtınanın ardından ağır hasar gören 100 bin güneş paneli ülke tarihinin en büyük güneş paneli geri dönüşüm projesi sayesinde yeniden ekonomiye kazandırıldı.



Minas Geranias eyaletindeki Paracatu Güneş Enerjisi Kompleksi 2023 yılının nisan ayında eyalette yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar gördü. Eyalette etkili olan fırtına on binlerce güneş panelini hurda yığınına çevirdi. Enerji devi ENGIE sahip olduğu tesisin hasar almasının ardından kritik bir karara imza atarak, panelleri depoya göndermek yerine geri dönüştürme kararı aldı.

1 YILDAN KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Yaklaşık 2 bin 900 ton ağırlığındaki 100 bin modüle denk gelen güneş panellerinin geri dönüşüm süreçlerinin uzun soluklu olması öngörülüyordu. Ancak yerli teknoloji şirketi SunR da devreye girdi ve yürütülen iş birliğiyle geri dönüşüm çalışması bir yıldan kısa bir sürede tamamlandı.

Uzmanlara göre elde edilen bu başarı, lojistik bir başarının da ötesinde Brezilya’da büyük ölçekli güneş paneli geri dönüşümünün uygulanabilir hale geldiğinin en büyük kanıtı.



GÜMÜŞ VE BAKIR GİBİ DEĞERLİ METALLER EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Projeyle birlikte bir güneş panelinin ağırlığının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan cam ve alüminyum yeniden kullanılabilir hale getirilirken, gümüş ve bakır gibi değerli metaller de geri dönüşüm kapsamında ekonomiye kazandırıldı. 100 bin panelin sökülmesi, taşınması ve geri dönüştürülmesi için 100’den fazla kişiden oluşan ekip yoğun mesai harcadı.

Operasyon kapsamında geri dönüşümün katkıları da gözler önüne serildi. Projenin artıları olsa da sürdürülebilir olup olmadığı tartışma konusu. Uzmanlar, tek bir noktada toplanan binlerce panelin dönüştürülmesini görece kolay olarak nitelendirirken, ülke geneline yayılan milyonlarca çatı ve güneş enerjisi santraline dağılmış kullanım ömrünü tamamlamış panellerin de ekonomik şekilde toplanmasının zor olduğuna dikkat çekiyor.