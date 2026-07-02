Deniz Seki'nin yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

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Yüzünde estetik bir işlem olup olmadığı da tartışma yaratan bir diğer konu olarak ön plana çıkıyor. Son yıllarda kameralardan uzak bir yaşam süren sanatçının yaşadığı bu değişimin ardından yeni projelerle müziğe hızlı bir geri dönüş yapabileceği de iddia ediliyor.