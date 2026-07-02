Deniz Seki'nin yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü
Dile Kolay, Böyle Gelmiş Böyle Gider, Adaletsiz Seçim ve Aşk gibi parçalarıyla bir döneme damga vuran Deniz Seki verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı deyim yerindeyse düşman çatlatır gibi peş peşe sosyal medya paylaşımı yaptı.
Yaz sezonunu Ege kıyılarında açan Deniz Seki’nin tatilden yaptığı paylaşımlar olay yarattı. Bu yaz tatilini Marmaris açıklarında yapmayı tercih eden ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla, ilgi odağı oldu.
Seki’nin tatilinden yoga yaptığı karelerin sosyal medyanın gündemine düşmesi ile birlikte ortalık karıştı. Ünlü sanatçının fazla kilolarını yoga yaparak verdiği ileri sürüldü.
Yeni fiziğiyle adeta bambaşka bir görünüm elde eden 56 yaşında olan sanatçının hızlı bir şekilde kilo vermesi sağlık cephesinde de tartışmaları beraberinde getirdi. Deniz Seki ise kilo verme yöntemine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Ünlü sanatçının paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Seki’nin fit görünümünü öven yorumlar yaparken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise kısa sürede verdiği kiloların ardındaki sırrı merak etti. Sosyal medyada Seki’nin eski ve yeni halini kıyaslayan paylaşımlar peş peşe geldi.
Ünlü ismin son dönemde verdiği kilolarla birlikte instagram hesabını daha aktif kullanmaya başlaması da gözlerden kaçmadı.
Yüzünde estetik bir işlem olup olmadığı da tartışma yaratan bir diğer konu olarak ön plana çıkıyor. Son yıllarda kameralardan uzak bir yaşam süren sanatçının yaşadığı bu değişimin ardından yeni projelerle müziğe hızlı bir geri dönüş yapabileceği de iddia ediliyor.