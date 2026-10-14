Hükümet eliyle başlatılan dev proje çöktü: Teşvikle ekildi, her yeri istila etti!

Hükümet bir dönem toprağı kurtarmak için ekilmesini teşvik etti, çiftçilere dönüm başına para bile ödendi. Ancak hızla yayılan asma, yıllar içinde ağaçları ve elektrik direklerini yutmaya başladı.

Bir bitki, iyi niyetle başlatılan bir devlet projesinin yıllar içinde nasıl büyük bir soruna dönüşebileceğini de böylelikle gösterdi.

HÜKÜMET PROJEYİ APAR TOPAR KALDIRDI

Dönüm başına para ödenen “Güneyi yutan asma” olarak anılan bitki, kısa sürede kontrolden çıkarak devasa bir çevre felaketine dönüştü. Hükümetin toprağı korusun diye milyonlarca fide dağıttığı bu bitki, 20 yıl içinde önü alınamaz bir istilacıya dönüşünce yetkililer projeyi apar topar terk etmek zorunda kaldı.

ABD hükümeti tarafından çiftçilere dönüm başına ise 8 dolar ödeniyordu.

DEVLET TEŞVİK ETTİ, İNSANLAR EKTİ: ŞİMDİ YAYILMASINI DURDURAMIYORLAR

Kudzu, 19. yüzyılın sonlarında Asya'dan ülkeye getirildi ve ilk kez 1876'daki Yüzüncü Yıl Sergisi'nde tanıtıldı. İlk yıllarda evlerin verandalarını gölgelemek amacıyla masum bir süs bitkisi olarak satıldı ve uzun süre sadece bahçelerde kaldı. Ancak 1930'lara gelindiğinde, özellikle uzun yıllar süren bilinçsiz pamuk ekiminin toprağı yok ettiği Güney bölgelerinde devasa bir toprak erozyonu krizi patlak verdi.

TOPRAĞI KORUSUN DİYE BİR DE PARAYLA DAĞITTILAR

Krizin önüne geçmek isteyen Toprak Koruma Servisi, 1935 yılında hızlı büyüyen, çıplak toprağı anında kaplayan kudzu bitkisini dikmek için dev bir seferberlik başlattı. Devlet fidanlıklarında 70 milyondan fazla fide yetiştirildi.

Büyük Buhran döneminde halk için çok ciddi bir para olan dönüm başına 8 dolarlık ödeme teşvikiyle çiftçilere bu bitki ektirildi. Sivil Koruma Birliği bitkiyi yol kenarlarına ve demiryollarına dikerken, popüler radyo sunucusu Channing Cope kurduğu kulüple 8 milyon dönümlük dikim hedefine ulaşmak için 20 bin üyeye çağrıda bulundu. Yapılan testlerde bitkinin toprak kaybını yüzde 99 azalttığı görülünce coşku tavan yaptı.

ARTIK RESMİ OLARAK YABANİ OT İLAN EDİLDİ

1950'lerin başlarında yetkililer sessiz sedasız bu projeden geri adım atmaya başladı. Çiftçiler tarlalarını başka işler için kullanırken, yol kenarlarında ve orman sınırlarında başıboş bırakılan sarmaşık ağaçları, elektrik direklerini ve binaları kalın yeşil bir örtü gibi sarıp boğmaya başladı. Kontrolsüzce yayıldığı için "Güneyi yiyen sarmaşık" adını alan kudzu, 1998 yılında federal düzeyde resmi olarak zararlı yabani ot listesine alındı.

"TEHDİT ABARTILDI MI, GERÇEK Mİ?"

Kudzu bitkisinin kapladığı alanın büyüklüğüne dair tahminler 227 bin dönüm ile 7 milyon dönüm arasında devasa farklılıklar gösteriyor. Bazı doğa bilimciler tehlikenin abartıldığını savunuyor.

Kudzu, bozulmuş ve güneş alan kenarlarda çok hızlı geliştiği için insanların arabayla geçerken en çok gördüğü alanlarda göze çarpıyor, ancak karanlık ormanların derinliklerinde yayılmakta zorlanıyor. Orman Servisi verileri de yayılımın sanıldığı kadar devasa boyutlarda olmadığını koysa da bitki hâlâ istilacı, yok edilmesi imkansız ve tutunduğu her şeye zarar veriyor.

DOĞA YİNE İNSAN PLANLARINI DİNLEMEDİ

Kudzu, devlet desteğiyle ve tamamen iyi niyetle doğaya salınan ancak sonradan kontrolden çıkan felaketlerin başında geliyor. Benzer durumlar Kolombiya'daki su aygırları ve Hawaii'deki yırtıcı salyangozlar için de yaşandı. Futura Sciences'in haberine göre, her olayda amaç erozyonu önlemek ya da doğayı dengelemekti; fakat doğaya yapılan müdahalelerde hesaba katılmayan türler, insanoğlunun planlarını bozmayı sürdürdü.