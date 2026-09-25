Hollywood yıldızları Netanyahu protestosunda gözaltına alındı

New York, Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap ettiği gün hem sokaklarda hem de Genel Kurul salonunda protestolara sahne oldu. İsrail Başbakanı'nın konuşması öncesinde Birleşmiş Milletler binası yakınında toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'e silah desteğinin kesilmesi ve Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Gösteriyi, Filistin yanlısı ve kendisini anti-Siyonist olarak tanımlayan Jewish Voice for Peace (Barış için Yahudi Sesi) organize etti. Örgütün açıklamasına göre eyleme yaklaşık 400 kişi katılırken 104'ten fazla kişi gözaltına alındı. Reuters ise polis kaynaklarına dayanarak ilk aşamada en az 30 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

ÖDÜLLÜ OYUNCULAR KELEPÇELENDİ

Eylemciler arasında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ile Emmy ödüllü Hannah Einbinder da yer aldı. AFP görüntülerine yansıyan anlarda Sarandon'ın New York Polis Departmanı (NYPD) ekipleri tarafından kelepçelenerek götürüldüğü görüldü. Einbinder da polis eşliğinde gösteri alanından çıkarıldı.

Protestocular, “İsrail'i Silahlandırmayı Durdurun” ve “Soykırımı Sona Erdirin” çağrılarıyla slogan atarken, göstericilerin 39. Cadde ile 1. Cadde'nin kesiştiği noktada yolu kapatması üzerine polis müdahale etti.

SİYASETÇİLER DE ORADAYDI

NYPD, eylemin önceden planlanmış bir gösteri olmadığını ve kavşağın kapatıldığı ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye gönderildiğini açıkladı. Polis yetkilileri, Toplum İlişkileri Bürosu görevlilerinin göstericilere bölgeden ayrılmaları yönünde uyarıda bulunduğunu, uyarılara rağmen yolu kapatmaya devam eden kişilerin gözaltına alındığını belirtti.

Gösteride Sarandon ve Einbinder'ın yanı sıra Demokrat Partili Kongre adayı Darializa Avila Chevalier ile New York Belediye Meclisi Üyesi Chi Ossé de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Eyleme Elliot Page, Cynthia Nixon, Lucy Dacus ve Julien Baker gibi başka tanınmış isimlerin de katıldığı bildirildi.

İŞLERİNİ KAYBETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Susan Sarandon, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik eleştirileri nedeniyle Hollywood'da daha önce de tepki çekmişti. Oyuncu, bu ay Venedik Film Festivali sırasında yaptığı açıklamada siyasi görüşleri nedeniyle iş kaybettiğini söylemişti.

Sarandon, “Yakın zamanda hâlâ filmlerim elimden alındı çünkü insanlara beni işe almamalarını söyleyen ajanslar var. Ama güç yapısı böyle” ifadelerini kullanmıştı.

Hollywood'daki tutumun henüz değişmediğini savunan Sarandon, buna rağmen kendisini destekleyen bir çevre bulduğunu belirterek, “Ama ailemi buldum, insanlarımı buldum ve iyiyim” demişti.

"KONUŞMAMANIN BEDELİ DAHA AĞIR"

“Hacks” dizisindeki rolüyle Emmy kazanan Hannah Einbinder da Filistin konusunda daha önce yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Einbinder, Cannes Film Festivali'nde yaptığı açıklamada Susan Sarandon ve Melissa Barrera'nın yaşadığı tepkilere değinerek, “Bence onların bildiği şey benim de bildiğim şey: Konuşmamanın bedeli daha ağır” demişti.

Oyuncu, kariyerini insan hayatıyla karşılaştırmanın kendisi açısından mümkün olmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Önceliklerinizi doğru belirlemeniz gerekiyor. Küçük kariyerimin tek bir insan hayatıyla bile kıyaslanabileceği yanılgısına kapılmıyorum. Bu bir yükümlülük ve bunu her zaman yapacağım.”

BM'DE BÜYÜK PROTESTO

New York sokaklarında gözaltılar yaşanırken Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması da protestolarla karşılandı.

İsrail Başbakanı kürsüye çıktığı sırada çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu ise salondan ayrılan delegelere “Ayrılmayan başka ahlaki korkaklar varsa, lütfen bunu da yapsın” sözleriyle tepki gösterdi.

Netanyahu konuşmasında İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik soykırım suçlamalarını reddederken, İran'a karşı yürütülen operasyonları da savundu. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi de hedef alan Netanyahu, “Beni susturamazsınız, gerçeği susturamazsınız” dedi ve “İsrail soykırım yapmadı. İsrail soykırımı önledi” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE VE FRANSA'YA SÖMÜRGE SUÇLAMASI

İsrail Başbakanı, son dönemde Filistin devletini tanıma yönünde adım atan İngiltere ve Fransa'yı da hedef aldı.

Netanyahu, “İsrail'i, küçücük İsrail'i sömürgecilikle suçluyorlar. Peki bizi kim suçluyor? Aralarında İngiltere ve Fransa'dan insanlar var. Tanrı aşkına, bu kavramı onlar icat etti” dedi.

Böylece Netanyahu'nun BM konuşması, bir yandan İsrail'in Gazze politikalarına yönelik uluslararası eleştirilerin gölgesinde geçerken, diğer yandan New York sokaklarında ünlü isimlerin de katıldığı protestolara ve gözaltılara sahne oldu.