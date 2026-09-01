Hindistan’da can pazarı: Havai fişek fabrikasındaki patlamada 11 kişi öldü

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama, bölgede büyük bir faciaya yol açtı. Kaushambi bölgesindeki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelirken, olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu ve yaralıların tedavi altına alındığını açıkladı. Yaşamını yitiren kişilerin tamamının fabrikanın yakınlarında ikamet ettiği belirtildi.

ÇEVREDEKİ YAPILARDA HASAR OLUŞTU

Şiddetli patlama yalnızca fabrikayla sınırlı kalmadı. Çevredeki yapılarda da yıkım ve ciddi hasar meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, ekiplerin olası başka mağdurlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Yetkililer, enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığının henüz netlik kazanmadığını ve bu nedenle can kaybının artabileceğini değerlendiriyor.

Hindistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Başbakan Narendra Modi, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Modi, yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşması temennisinde bulunarak yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.