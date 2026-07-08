Her biri 60 bin ton ağırlığında 18 tane dev blok yerleştirdiler: 1 saatlik yol 5 dakikaya düştü

Çin'in kuzeydoğusundaki liman kenti Dalian'da inşa edilen 5.1 kilometrelik devasa deniz altı tüneli hizmete girdi. Batırma tüp yöntemiyle soğuk iklimde inşa edilen 6 şeritli yeni otoyol, körfezin iki yakası arasındaki ulaşımı 5 dakikaya düşürerek bölge ticaretine nefes aldırdı.

Çin İletişim İnşaat Şirketi, ülkenin kuzeyindeki Liaoning eyaletine bağlı Dalian Körfezi'nde dev bir lojistik hamlesine imza attı. Bölgedeki ticari, endüstriyel ve yerleşim alanlarını birbirine bağlayan 5.1 kilometre uzunluğundaki deniz altı otoyol tüneli resmen açıldı. Bugüne kadar körfezin etrafını dolaşmak zorunda kalan ve 1 saat süren kara yolu yolculuğu, dev tünel sayesinde yaklaşık 5 dakikaya kadar düştü.

Saatte 60 kilometre hız sınırına göre tasarlanan çift yönlü ve 6 şeritli otoyol, deniz yüzeyindeki yoğun liman trafiğini ve gemi geçişlerini engellemeden kesintisiz bir akış sağlıyor.

60 BİN TONLUK DEV BETON BLOKLAR

Yüksek rakımda soğuk iklim koşullarında inşa edilen proje, mühendislik sınırlarını zorlayan tekniklere sahne oldu. Tünelin deniz tabanına batırılan 3 bin 35 metrelik ana gövdesi, her biri 180 metre uzunluğunda ve 60 bin ton ağırlığında olan 18 adet devasa beton tüpün birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Su dışında üretilen ve su yoluyla taşınan bu devasa tüpler, deniz yatağında hazırlanan özel hendeğe milimetrik hassasiyetle yerleştirildi. Tünelin son bağlantı noktasında ülkede ilk kez uygulanan bölgesel ilerleme yöntemi tercih edildi.

TASARIM ÖMRÜ 100 YIL

İnşaat sürecinde kazanılan teknik deneyimlerin, gelecekteki kıyı projelerine ışık tutacağı belirtiliyor. Şirket yetkilileri, zorlu deniz ortamında elde edilen hassasiyet kontrolü ve soğuk iklim uyumu sayesinde onlarca teknik patent aldıklarını duyurdu.

Ana yapısı için 100 yıllık hizmet ömrü öngörülen devasa deniz altı tüneli, kentin kuzey ve güney yakalarını kalıcı olarak birbirine bağlarken bölgedeki ekonomik mobiliteyi de üst seviyeye taşıyacak.