Hamaney'in cenaze rotası değişti! Irak, Bağdat'ı programdan çıkardı

Irak'ta, ABD saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze törenlerinin ayrıntıları netleşirken, programda dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Daha önce cenazenin Bağdat'ta resmi törenle karşılanacağı açıklanmıştı. Ancak son kararla başkent programdan tamamen çıkarıldı.

Hamaney'in cenaze organizasyonundan sorumlu güvenlik komisyonunun başkanı Korgeneral Saad Maad, düzenlediği basın toplantısında tören takvimini kamuoyuyla paylaştı.

ROTA BELLİ OLDU

Buna göre Hamaney'in naaşı 7 Temmuz'da Necef'e ulaştırılacak. Burada resmi karşılama töreninin ardından halkın katılımıyla ilk cenaze programı gerçekleştirilecek.

Asıl kitlesel tören ise 8 Temmuz sabahı yapılacak. Saat 06.00'da başlayacak yürüyüşün Kufe Kavşağı'ndan hareket edeceğini belirten Maad, kortejin Sadrayn Meydanı üzerinden ilerleyerek 20. Devrim Kavşağı'na kadar devam edeceğini söyledi.

Aynı gün ikinci büyük tören Kerbela'da düzenlenecek. Saat 16.00'da başlayacak cenaze korteji, Ebu Mehdi el-Mühendis Caddesi'nden hareket edecek ve İmam Hüseyin ile İmam Abbas türbelerine doğru ilerleyecek. Yetkililer, güzergahın kentin ana arterlerini kapsayacağını ifade etti.

TÖRENİN ARDINDAN İRAN'A GÖNDERİLECEK

Yoğun katılım beklentisi nedeniyle Necef ve Kerbela'ya ulaşımın aksamaması için özel bir ulaşım planı hazırlandığını açıklayan Maad, vatandaşların tören alanlarına erişimini kolaylaştıracak esnek bir trafik ve ulaşım düzenlemesinin uygulanacağını belirtti.

Cenaze törenlerinin tamamlanmasının ardından Hamaney'in naaşının İran'a gönderileceği bildirildi.

CENAZE ORGANİZASYONU YAPILMAYACAK

Basın toplantısında en dikkat çeken açıklamalardan biri ise Bağdat'la ilgili oldu. Maad, daha önce tören programında yer alan başkentte artık herhangi bir cenaze organizasyonu yapılmayacağını söyledi. Bu değişikliğin gerekçesi olarak ise tanınan 24 saatlik zaman sınırlaması gösterildi. Bu nedenle programın yalnızca Necef ve Kerbela ile sınırlandırıldığı ifade edildi.

Irak hükümeti daha önce cenazenin Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda karşılanması ve törenlerin buradan başlaması için hazırlık yürütüldüğünü açıklamış, cenaze organizasyonundan sorumlu komisyon da ilk programın Bağdat'tan başlayacağını duyurmuştu. Son kararla birlikte bu plan tamamen iptal edilmiş oldu. (AA)