Hamaney'in cenaze programı netleşti! Tahran'da olağanüstü hazırlık

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği açıklanan eski İran dini lideri Ali Hamaney için gerçekleştirilecek cenaze töreni öncesinde başkent Tahran'da hazırlıklar son aşamaya geldi. Törenlerin ana merkezi olarak belirlenen İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kapsamlı organizasyon çalışmaları sürerken, güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı.

Caminin geniş avlusunda, Hamaney ile aynı saldırıda yaşamını yitiren diğer isimlerin naaşlarının yerleştirileceği büyük bir platform inşa edildi. Platformun çevresi beton bloklarla çevrilirken, bu bölgeye girişlerin büyük ölçüde sınırlandırıldığı görüldü. Hazırlık alanında çok sayıda iş makinesi, vinç ve teknik ekibin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yaz sıcaklarının etkisini azaltmak amacıyla organizasyon kapsamında cami avlusuna serinletme sistemleri de kuruldu. Yetkililerin, törene katılması beklenen kalabalığın daha rahat şartlarda alanda bulunabilmesi için çeşitli teknik düzenlemeler yaptığı ifade edildi.

Hazırlıkların sürdüğü bölgede güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Tören alanı çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, platformun bulunduğu bölüm kontrollü erişime kapatıldı.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA DEVLET YETKİLİSİ KATILACAK

Cenaze programına göre, 3 Temmuz Cuma günü Hamaney için uluslararası nitelikte resmi bir anma töreni düzenlenecek. Tahran'daki programa devlet başkanları, üst düzey hükümet yetkilileri ve çok sayıda dini liderin katılması bekleniyor.

Halkın katılımına açık cenaze merasiminin ise 4 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06.00'da İmam Humeyni Musalla Camisi'nde başlayacağı bildirildi. Vatandaşların ilk olarak saygı duruşunda bulunmasının ardından cenaze töreni gerçekleştirilecek.

Resmi programın son aşamasında ise Ali Hamaney'in naaşının 9 Temmuz'da Meşhed'de düzenlenecek son törenin ardından defnedilmesi planlanıyor.