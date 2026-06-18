Hamaney: ABD ile anlaşmaya izin verdim

Mücteba Hamaney, İran halkına hitaben yayımladığı mesajda, İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik süreçlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hamaney, görüş farklılığına rağmen Cumhurbaşkanının güven verdiğini ve sorumluluğu üstlendiğini belirterek anlaşmaya izin verdiğini duyurdu.

İşte Hamaney'in açıklaması şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi, İran ve Amerika Birleşik Devletleri cumhurbaşkanları arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu aşamaya ulaşılırken, yetkililer merhamet ve iyi niyetle birçok çaba sarf ettiler ve elbette, çaresizlikten her türlü aracı kullanan da ABD cumhurbaşkanı oldu.

Prensip olarak farklı bir görüşe sahiptim, ancak saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla ve diğer üyelerin, İran milletinin ve Direniş Cephesi'nin haklarını koruma konusunda bana ve diğer üyeler adına verdikleri taahhüt ve bu sorumluluğu üstleneceğini açıkça belirtmesi nedeniyle iznimi verdim. Ayrıca, Amerikan tarafının aşırı taleplerde bulunmak istemesi durumunda, buna boyun eğmeyeceklerini açıkça belirttiler. Bu andan itibaren, bizler, yani siz, gururlu millet ve bu önemsiz kul, belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz. Ancak, gelecekte yapılacak yüz yüze görüşmelerin düşmanın görüşünü kabul etmek anlamına gelmeyeceği açıktır."