Son Dakika | ABD ordusu duyurdu: İran'a abluka kaldırıldı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş ve çıkış yapan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda kaldırıldığı belirtildi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bölgeyi terk etmeyecekleri de "Büyük Deniz Kuvvetleri gemilerimiz, anlaşmanın tüm unsurlarına tam anlamıyla uyulduğu, yerine getirildiği ve yürürlükte olduğu konusunda emin olmak için genel bölgede kalmaya devam edecektir." ifadeleriyle vurgulandı.

İRAN LİMANLARINA ABLUKA KALDIRILDI

CENCTOM'un konuya ilişkin açıklaması şekilde:

"Bugün, Amerikan kuvvetleri, Başkan'ın talimatı doğrultusunda, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiği üzerindeki ablukayı kaldırdı. Amerikan kuvvetleri, Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına veya bu limanlardan gelen gemilerin geçişini engellememektedir. ABD'nin tüm askeri abluka uygulama çabaları sona ermiştir. Büyük Deniz Kuvvetleri gemilerimiz, anlaşmanın tüm unsurlarının tam anlamıyla uyulduğu, yerine getirildiği ve yürürlükte olduğu konusunda emin olmak için genel bölgede kalmaya devam edecektir."